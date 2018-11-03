закрыть
3 ноября 2018, суббота, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Сенат Польши ввел дополнительный выходной по случаю 100-летия независимости

  • 3.11.2018, 12:02

Поправки Сената переданы для утверждения в Сейм.

7 ноября Сейм Польши рассмотрит поправки Сената к закону об установлении национального праздника по случаю 100-летия восстановления независимости Польши. Закон, принятый Сенатом, предполагает, что свободным от работы будет не только День Независимости — 11 ноября, но и 12 ноября, сообщает «Радио Польша».

Закон предусматривает, что 12 ноября не будут действовать «правила об ограничении торговли и осуществления деятельности, связанной с торговлей в торговых точках по воскресеньям и праздничным дням».

Была принята также поправка партии «Право и справедливость», гласящая, что больницы, амбулатории и аптеки будут функционировать 12 ноября в обычном режиме.


популярное за неделю

Мнение

Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип