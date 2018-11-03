Выпускница гимназии № 31 – о видео с БРСМ: Я сразу узнала голос на записи 3.11.2018, 12:25

Бывшая ученица рассказала о деятельности «лукамола» в скандально известной гимназии.

30 октября «Радыё Свабода» опубликовала запись , на котором учеников одного из классов 31-й гимназии убеждают вступать в БРСМ. Голос, похожий на голос заместителя директора гимназии по воспитательной работе Инессы Ахрамович, настоятельно рекомендует ученикам войти в БРСМ, чтобы не иметь проблем при поступлении в вузы, сообщает «Радыё Свабода».

«Нас фактически поставили перед фактом, что мы в БРСМ»

Патриция Свицина отучилась в гимназии № 31 Минска все 11 лет. Закончила учебу прошлым летом, поступила в Белорусский государственный университет культуры, профессионально занимается пением. Говорит, что голос на скандальной записи узнала сразу.

«Я ролик этот видела, конечно. И по голосу сразу узнала, что это наша Инесса Геннадьевна, - рассказывает Патриция. - Потом уже начала читать дальше и поняла, что это про нашу гимназию»

По словам Патриции, почти все время ее учебы в 31-ой гимназии пришлось на времена другого директора - Анны Старовойтовой. Не работала тогда и Инесса Ахрамович. Она появилась в гимназии после парламентских «выборов» 2016 года вместе с новой директрисой. Анна Старовойтова «победила» на «выборах» и попала в «палату представителей». Патриция говорит, что при Старовойтовой порядок принятия учеников в БРСМ был другой.

«У нас было иначе, просто просили вступить в БРСМ и все. В общем даже просто пришли и сказали, что нужны наши фотографии и все, - говорит Патриция. - Но мы никогда не платили никаких взносов, не участвовали в работе организации. Нас фактически поставили перед фактом, что мы там. На этом все и закончилось. О БРСМ мы больше не вспоминали. Протестов со стороны учащихся особых не было тогда. Но я, например, так и не принесла свою фотографию и билет дали в руки в конце обучения, в 11-м классе. И фотографии моей в том билете нет».

Патриция Свицина говорит, что участие учеников ее класса в деятельности БРСМ фактически ограничилось вступлением. До самого конца учебы о своем членстве там почти никто не упоминал, не проводил БРСМ в 31-ой гимназии и каких-то значительных мероприятий. По крайней мере, Патриция о таких не помнит.

«Сейчас новый директор в гимназии и все меняется, - говорит бывшая ученица. - Мне кажется, что дело замнут и все. И забудут».

«При старой директрисе Старовойтовой она бы сразу потеряла работу»

Мать Патриции Свициной Елена также рассказывает, что перемены в гимназии № 31 состоялись после смены директрисы. Новая, Елена Мазуркевич, привела с собой команду завучей, некоторые старые учителя ушли.

«Там много что изменилось после ухода Старовойтовой в «парламент», - говорит Елена Свицина. - Когда начался этот скандал с записью, я звонила учителям. Контакты сохранились. Они рассказали, что заместитель директора, чей голос звучит на записи, исчезла на несколько дней. Все уже думали, что она больше не появится. Но потом вернулась на работу, ходит теперь по гимназии, будто бы ничего не было. При старой директрисе Старовойтовой она бы сразу потеряла работу ».

Елена Свицина также полагает, что дело в гимназии попытаются замять и заместитель директрисы продолжит работу. «Надо сейчас петицию создавать, чтобы ее убрали из гимназии», - говорит женщина.