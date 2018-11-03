Лукашенко рассказал, как снял ботинки перед Назарбаевым 38 3.11.2018, 12:34

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Диктатор поведал очередную странную историю.

Лукашенко похвастался, что носит обувь белорусского производства — фабрики "Марко". По его словам, этой обувью заинтересовался и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев. Об этом белорусский диктатор рассказал во время визита на Витебский меховой комбинат, передает БелТА.

Лукашенко слушал доклад о развитии предприятия и похвастался, что носит его обувь. Он добавил, что и сегодня приехал в ботинках "Марко". Лукашенко похвалил изделия "Марко" и заявил, что эта обувь привлекает внимание и других правителей государств.

"Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: "А где это ты такое взял?". Я говорю: "В Беларуси". — "Да не может быть!" Снял и показал ему — "Марко" написано", — признался белорусский диктатор.