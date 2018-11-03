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Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании Украинской православной церкви

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  • 3.11.2018, 12:45
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Фото: Facebook/ Святослав Цеголко

Президент Украины встретился со Вселенским патриархом в Стамбуле в рамках официального визита в Турцию.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 3 ноября, встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле в рамках официального визита в Турцию. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, сообщает zn.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент проводит переговоры с Вселенским патриархом Варфоломеем накануне подписания исторического соглашения о создании независимой Украинской православной церкви", - написал в Facebook пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко.


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