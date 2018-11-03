Война и «Оливье» 1 3.11.2018, 12:55

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Как «хоморуссиан» пришел на смену «хомо советикус».

Накануне «Дня народного единства» 4 ноября социологи из ВЦИОМа решили провести опрос и выяснить, что именно объединяет российский народ. Результаты опроса получились одновременно предсказуемыми и сенсационными, пишет телеграмм-канал «СерпомПо».

Хоморуссиан – это Обломов (4%), который символом страны считает народ (9%), больше всего гордится победой в Великой Отечественной войне (63%), читает «Войну и мир» Льва Толстого (11%) под гимн России (20%), в праздники закусывает салатом «Оливье» (51%) и смотрит рязановскую «Иронию судьбы, или С легким паром» (9%).

«Разве не печально для страны с амбициями, что из всех литературных героев именно «неисправимый, беззаботный ленивец» Обломов, по мнению респондентов, «наиболее верно отражает черты характера российского человека»?», комментируя результаты опроса.

Нашлись, конечно, и те, кто считает, что российский человек – это Мересьев, Болконский или Пашка Корчагин, но такое же количество опрошенных – 2% – полагает, что наш человек – это Иван-дурак. Странно, что не Емеля из сказки «По щучьему велению»… Этот образ ближе к гончаровскому Обломову.

Зато можно воздать хвалу эффективности пропаганды: в путинские времена многое сделано для того, чтобы победа в ВОВ по-прежнему оставалась главным объединяющим народ историческим событием. То же можно сказать о гимне, который россияне чаще всего называют в качестве главной песни страны.

Признание главной нашей народной книгой «Войны и мира», скорее, навеяно школьными воспоминаниями. 4 тома осилили далеко не все, но этот роман Толстого для школьника, как сопромат для студента-технаря. Сдал – и свободен. И нечто настолько большое и сложное, что внушает уважение даже спустя годы.

С «Оливье» и «Иронией судьбы» все понятно. И фильм, и салат связаны с самым главным для россиян праздником – Новым годом, который, согласно другому опросу ВЦИОМа, отмечают 96%. И это роднит даже тех, кто равнодушен к новогодним речам Путина или к нему самому (его символом России назвали 3%, как, например, медведя или большую территорию).

Но если серьезно, большая часть опрошенных не смогла сказать, что же объединяет россиян. 33% не знают, что является символом страны, затрудняются назвать или не знают объединяющей народ книги (почти 70%), фильма (43%), песни (49%). 69% не могут назвать литературного героя, который отражал бы черты россиянина.

Вот и выходит, что по-настоящему большинство хоморуссиан, пришедших на смену хомо советикус, тоже объединяют лишь воспоминания о ВОВ и салат «Оливье».