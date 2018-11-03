Михаил Жемчужный: Осужденные первыми здороваются, заговаривают 1 3.11.2018, 13:06

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Михаил Жемчужный

Борьба политзаключенного вызывает уважение даже у среднего и младшего офицерского состава колонии.

После длительного перерыва стали поступать письма от сидельца ИК-9 (Горки) Михаила Жемчужного. Одно из таких писем получил постоянный автор «БелГазеты» Михаил Пастухов. Он предложил опубликовать несколько характерных выдержек из письма Жемчужного и добавить к ним свой комментарий.

Вот что пишет Михаил Жемчужный: «У меня все прекрасно. Начиная с 01.10.2018г. за календарный год 100 + ... + 90 = 270 суток ШИЗО. С 20.09.18г. на 1 месяц в ПКТ направили. Уже отоварился в магазине, отчелся и нагулялся на свежем воздухе. Тебе посылал письмо 25.09.18г., но его уничтожили по акту за: «причинение вреда охраняемым законом правам госорганов, общественных объединений и отдельных граждан». Одновременно уничтожили письма Андрею Бондаренко, адвокату, Ольге Николайчик, Николаю Дедку. Снимаю шляпу за статьи в «БелГазете».

Очень помогли: осужденные первыми здороваются, заговаривают; низший и средний офицерский состав сочувствует, уважает... После признания политзаключенным «мирового уровня» была проверка лукашенковской комиссии. Начальник колонии ушел на пенсию, начальника отряда сменили, т.к. я проверяющему полковнику все сказал, что думаю... Я по твоему совету «сижу на нарах как король на именинах». Иногда «как горный орел на вершине Кавказа я гордо сижу на краю унитаза...». Здоровье в полном порядке (тьфу-тьфу). Считаю сутки Николайчик. Скоро меня догонит. Что-то корреспондентов стали притеснять. Береги себя!».

Михаил Пастухов:

- Письмо от Михаила Жемчужного меня обрадовало, однако и огорчило. Трудно себе представить: человек почти без перерывов провел в каменном склепе 270 суток. В позе орла, «на краю унитаза». В полном одиночестве, теряя ориентир во времени, со скудным рационом питания, в одной арестантской робе.

На мой взгляд, это - форма проявления жестокого и бесчеловечного обращения с заключенным, которая должна расцениваться как пытка. Во всяком случае, в разъяснении, данном в ст.1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984г., пыткой признается также запугивание или принуждение лица по любой причине, «основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдания причиняются государственным должностным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия».

Правда, на языке администрации колонии, это - применение мер дисциплинарного воздействия в отношении злостного нарушителя режима. Он, видите ли, не пожелал проследовать в отряд, который ему предписали. Между тем, по негласным тюремным правилам, тот осужденный, который согласился на унижение своего «статуса», признается униженным. Михаил Жемчужный, безусловно, эти традиции знает и чтит. Доступными ему способами он защищает свое достоинство. Но 270 суток ШИЗО - это слишком.

Как юрист, гражданин и человек требую от администрации ИК-9, а также от руководства МВД прекратить произвол в отношении осужденного Жемчужного. Прошу учесть, что это - человек пенсионного возраста, кандидат наук, доцент. Его фамилия часто упоминается на международных форумах, где обсуждается ситуация с правами человека в Беларуси. В частности, о нем говорилось как о жертве политического преследования на заседании Комитета ООН по правам человека в Женеве 8-9 октября т.г.

Считаю, что лучшим вариантом решения «проблемы Жемчужного» было бы его помилование, как это в свое время сделали в отношении Алеся Беляцкого, руководителя ныне закрытого властями правозащитного центра «Весна». Напомню, что в ноябре 2011г. Беляцкий был осужден по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Международными правозащитными организациями он был признан узником совести и политзаключенным. Через неполных три года после осуждения (21 июня 2014г.) он - без подачи прошения о помиловании - был освобожден от дальнейшего отбывания наказания.

Почему бы такой «маневр» не повторить в отношении Жемчужного? Он - основатель правозащитной организации «Нью платформ инновейшн», признан политзаключенным. Более того, после освобождения из заточения Дмитрия Полиенко он остается единственным политзаключенным в Беларуси.

Что до уничтожения администрацией колонии писем Михаила Жемчужного «по акту», то это следует признать нарушением конституционного права граждан на защиту от вторжения в их личную жизнь (ст.28 Конституции). К тому же это - откровенная форма цензуры писем заключенных. Формально, согласно ст.85 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), корреспонденция, получаемая и отправляемая осужденными, «подлежит цензуре». Однако это не означает, что письма осужденных можно уничтожать, причем по каким-то странным основаниям (за «причинение вреда охраняемым законом правам госорганов, общественных объединений и отдельных граждан»). Кем, когда и где установлены такие основания? Что это за вред? В чем он выражается?

По моему мнению, ст.85 УИК, как и неизвестные общественности правовые акты, устанавливающие право администрации колоний цензурировать, а также уничтожать корреспонденцию, получаемую и отправляемую осужденными, подлежат проверке на предмет соответствия Конституции и международно-правовым стандартам. В этой связи прошу уполномоченных субъектов (президента, правительство, ПП НС, Верховный суд) подготовить обращение в Конституционный суд и восстановить законность в отношении корреспонденции осужденных. Непринятие соответствующих мер можно расценить как бездействие должностных лиц, влекущее за собой уголовную ответственность (ст.425 УК).

Главным же вопросом в данной публикации остается проблема дискриминации в отношении осужденного Михаила Жемчужного. Ее надо безотлагательно решить. Ответственность за это возлагается на органы прокуратуры и МВД, в чьем ведении находятся исправительные учреждения. Прошу принять необходимые меры, о чем сообщить в редакцию газеты для информирования читателей.

Справка

Михаил Жемчужный, 1955 г.р., работал в Витебском технологическом университете. Автор нескольких научных монографий и разработок. В 2007г. в отношении его было возбуждено уголовное дело, которое завершилось осуждением на 5 лет лишения свободы по ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

После освобождения Жемчужный заявил, что дело против него было сфабриковано спецслужбами. Его попытки добиться пересмотра уголовного дела в надзорном порядке успехом не увенчались. Стремясь к справедливости, Жемчужный присоединился к организации «Нью платформ инновейшн».

После ее ликвидации стал учредителем новой организации «Платформа нью инновейшн». В августе 2015г. Жемчужный был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в умышленном разглашении сведений, составляющих служебную тайну (ч.1 ст.375 УК), незаконном приобретении (изготовлении) с целью сбыта средств для получения информации (ч.1 и 2 ст.376 УК), даче взятки работнику милиции за получение служебной информации (ч.1 и 2 ст.431 УК).

В июле 2015г. был осужден Витебским облсудом на 6 лет лишения свободы. Позднее по кассационному протесту прокурора Верховный суд добавил еще 6 месяцев лишения свободы. Правозащитным сообществом признан политзаключенным.