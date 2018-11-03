«Платили по общему счетчику – а пересчитают по индивидуальным» 2 3.11.2018, 13:28

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Житель Барановичей возмущен перерасчетом за отопление.

В редакцию Intex-press обратился житель одного из многоэтажных кооперативных домов на улице Скорины в Боровках. Он пожаловался на то, что жильцам его дома собираются сделать перерасчет за отопление за прошлый год, когда плату начисляли по общему счетчику. Людям придется доплатить немалые деньги. Мужчина сомневается в законности такого перерасчета.

Геннадий рассказывает, что до прошлого отопительного сезона плату за отопление им начисляли по индивидуальным счетчикам, которые есть в каждой квартире. В прошлом году, когда в Барановичах началась неразбериха с приборами учета тепла, за отопление им пришлось платить по общему счетчику.

– Никто не экономил, так как все знали, что смысла в этой экономии нет: плату ведь начисляют по общему счетчику, – рассказывает мужчина.

Геннадий говорит, что накануне текущего отопительного сезона кооператив принял решение перейти на оплату за тепло по поквартирным счетчикам. Председатель кооператива нашел специальную расчетно-сервисную организацию, которая уполномочена обслуживать счетчики, снимать с них показания и делать расчеты, с этой организацией заключили договор.

– Это правильно – платить по поквартирным счетчикам. Иначе зачем их нам устанавливали, когда строили дом? – говорит Геннадий. – Хочешь экономить – экономь, тогда платить придется меньше.

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Но жильцы дома были удивлены, когда председатель кооператива предупредил, что за прошлый отопительный сезон, когда плату за тепло начисляли по общему счетчику, жильцам сделают перерасчет.

– Разве это законно? Нас никто не предупреждал, что такое может быть. Мне придется доплатить больше 70 рублей! Я понятия не имел, что могу попасть на такие деньги! – возмущается мужчина.

Председатель кооператива Intex-press подтвердил информацию о том, что перерасчет за прошлый год действительно будет.

Правомерно ли это?

В Брестском областном управлении ЖКХ говорят, что в данном случае перерасчет делать нельзя.

– Расчеты по индивидуальным счетчикам расчетно-сервисная организация может проводить только после заключения с ней договора и после того, как она примет эти счетчики, они пройдут поверку. Если договор был заключен лишь перед текущим отопительном сезоном, то на основании чего в данном случае делать перерасчет за прошлый год? – говорят в Брестском областном управлении ЖКХ.

Специалисты областного управления ЖКХ поясняют, что, если жители дома приняли решение перейти на оплату за отопление по индивидуальным счетчикам, начисление платежей может производиться двумя способами: ежемесячно по показаниям индивидуальных счетчиков или по общему счетчику весь отопительный сезон, после завершения которого жильцам сделают перерасчет на основании показаний поквартирных счетчиков.

Пока мы готовили этот материал, председатель кооператива перезвонил и сказал, что перерасчета не будет.