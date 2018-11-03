Источник – о задержании Израилевича: Изолировали и мурыжат 4 3.11.2018, 13:47

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Официально никто не подтвердил арест скандального бизнесмена.

С момента задержания бизнесмена Аркадия Израилевича прошло 72 часа, однако ни одна из силовых структур не подтвердила свою причастность к этому, сообщает tut.by.

Напомним, информация о задержании Израилевича появилась в СМИ поздно вечером 31 октября. Как сообщала «Наша нiва», его задержали за дачу взятки.

— Человека нет дома. Это факт. Ни у кого до сих пор нет официальных документов по этому поводу. Его изолировали и мурыжат. [Силовые] ведомства открещиваются и перекладывают друг на друга. Потому что фактов нет, но, видимо, есть чье-то желание его задержать. Поэтому не выпускают, — считает информированный собеседник. — Время поджимает, и они пытаются что-нибудь найти. И думаю, что-то придумают и дадут задним числом. Даже те, кто открещивается сейчас.

В течение 3 дней в КГБ и ДФР уверяли, что «дела Израилевича» у них нет. А пресс-служба СК вчера, 2 ноября, в соцсетях даже открестилась от него в стихотворной форме. В МВД не были так категоричны, но если будет информация, то она появится на официальном сайте. На утро субботы, 3 ноября, информации не было.

Аркадий Израилевич является совладельцем группы компаний ИВ, которая построила ряд бизнес-центров и жилых домов в Минске. Бизнесмен также занимался торговлей нефтепродуктами. Имеет долю в асфальтобетонном заводе в Минске. Израилевич входит в сотню самых влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника».

При этом Аркадий Израилевич вел себя нетипично для белорусского бизнесмена: в то время, как все остальные богатые люди стараются появляться в СМИ только по позитивным поводам, скандальные поступки Израилевича общество обсуждало ли не ежемесячно.

Так, известность он получил из-за косвенной причастности к ресторану в Куропатах.

Израилевич даже подавал в суд на издание «Новы час», однако проиграл процесс.

После он на видео дрался с активистами «Куропатской вахты», публично радовался их задержаниям.

Касательно репрессированных людей в самих Куропатах Израилевич сказал так: «Возможно, там лежат те, кого и надо было расстрелять».

Но особенное возмущение у людей, даже никак не ангажированных в Куропатское противостояние, Израилевич вызвал своим поступком в отношении инвалида Юрия Таболина - истории нет еще и недели.

Суть конфликта, который произошел 27 октября в Минске, была в том, что дорогая машина Израилевича была припаркована на месте для инвалидов. В результате Таболин, который имел право стоять на этом месте, подпер «Бентли» Израилевича.

По словам Таболина, через полчаса ему позвонили со словами «убери машину, а то будет нечего убирать», а потом еще и отругали в духе «не зря тебя природа обделила».

Чтобы уладить конфликт Израилевич предлагал Таболину приехать к нему на офис и взять деньги, но тот отказал.