Иран объявил о начале производства собственных истребителей 1 3.11.2018, 13:55

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Эксперты считают, что они скопированы с американских F-5.

Иран запустил массовое производство собственного истребителя Kowsar.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

"Вскоре необходимое количество истребителей сойдет с конвейера и будет направлено в Военно-воздушные силы" - заявил министра обороны Ирана Амир Хатами.

Иран заявляет, что Kowsar - это "стопроцентно отечественная разработка", способная нести разнообразное оружие и предназначенная для коротких миссий воздушной поддержки.

Однако некоторые военные эксперты считают, что истребитель - это копия F-5, впервые выпущенного в США в 1960-х годах.

Военно-воздушные силы Ирана до сих пор ограничивались несколькими десятками истребителей, в основном российских или устаревших американских, приобретенных до иранской революции 1979 года.