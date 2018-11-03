Зигмар Габриэль назвал вероятного преемника Меркель 3.11.2018, 14:14

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Зигмар Габриэль

Почти половина немцев связывают с политиком надежды на улучшение.

Фридрих Мерц (Friedrich Merz) "определенно имеет хорошие шансы" сменить Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС), считает экс-глава Социал-демократической партии (СДПГ) и МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). Об этом Габриэль заявил в субботу, 3 ноября, в интервью информагентству dpa, передает dw.com.

Кроме того, бывший лидер социал-демократов полагает, что Мерц не прочь стать канцлером ФРГ. "Думаю, любой председатель ХДС в принципе может претендовать на то, чтобы стать следующим канцлером, - отметил Габриэль. - Скажет ли он об этом сейчас или нет, это другой вопрос. Но зачем кому-то стремится стать председателем ХДС, если он не хочет быть преемником Меркель"?

Немцы верят Мерцу

Между тем, согласно опросу, проведенному социологическим институтом Civey по заказу газеты Die Welt, почти половина немцев (49%) считают, что Мерц сможет улучшить рейтинг ХДС, в частности, на прошедших недавно выборах в ландтаг федеральной земли Гессен. В рядах ХДС уровень доверия бывшему главе фракции ХДС/ХСС в бундестаге еще выше - 63 процента.

В то же время в то, что поднять популярность партии смогут двое других кандидатов на пост председателя ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и Йенс Шпан (Jens Spahn), - верят только примерно 19% и 6% респондентов соответственно. Почти четверть опрошенных (22%) полагают, что никто из троих не сможет улучшить показатели христианских демократов.

Меркель останется канцлером до 2021 года

29 октября Ангела Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году, после чего не будет больше выдвигать свою кандидатуру и на этот пост.

Ранее Меркель заявляла, что для нее посты лидера ХДС и председателя правительства представляются неразделимыми.

Выборы нового председателя ХДС пройдут в начале декабря на очередном съезде партии в Гамбурге.