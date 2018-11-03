Ученые: Здоровье человека зависит от социального статуса его знакомых 3.11.2018, 14:07

Социологи собирали и анализировали данные по США, Китаю и Тайваню.

Социологи из университета Вандербильта установили связь между здоровьем человека и социально-экономическим статусом его окружения. Результаты исследование опубликованы в журнале Science Direct, пишет knife.media.

Ученые собирали и анализировали данные по США, Китаю и Тайваню. Выяснилось, что статус того или иного знакомого может быть причиной болезни, которая длится больше недели.

Люди с высоким социальным статусом в целом здоровее и относятся к своему организму внимательнее, вкладывая в него больше денег и времени. Такое отношение распространяется на друзей и знакомых — это называется теорией социального капитала.

Но есть у высокого статуса и обратная сторона. Те, кто вращается в «высшем обществе» склонны сравнивать себя с успешными друзьями и чувствовать постоянное беспокойство. Это ведет к вредным привычкам и трате времени, денег и энергии на поддержание ценных связей, что сказывается на здоровье. Ученые называют этот феномен теорией социальных издержек.

То, каким образом знакомства сказываются на здоровье, напрямую зависит от экономического неравенства в обществе, говорят исследователи. Так, в Тайване относительно низкий уровень неравенства между людьми, и там статусные знакомые влияют на организм положительно. А в США и Китае на первый план выходят социальные издержки.

Социологи хотят продолжить исследования, чтобы улучшить понимание различий в обществах и культурах разных стран.