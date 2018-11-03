Фотофакт: С какими лицами чиновники Лукашенко наблюдали за модным показом 21 3.11.2018, 14:23

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В глазах читалась грусть-тоска.

Раздав указания, сколько и какой пушнины перерабатывать на Витебском меховом комбинате, Александр Лукашенко со своей свитой отправился на модный показ, пишет «Солидарность».

«Высоким» гостям представили мужскую и женскую верхнюю одежду из коллекции «Осень-зима 2018/2019».

Лица чиновников, наблюдающих за происходящим, говорят сами за себя. Моделей они провожали безучастными, а иногда и недовольными взглядами.

В глазах некоторых читалась грусть-тоска.