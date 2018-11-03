Дикари 4 Саша Сотник, sotnik-tv

3.11.2018, 14:34

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В России «бабло» победило зло и стало на его место.

У племени людоедов – свои нормы морали. Поэтому, когда буржуа Зюганов заказывает молебен в честь 100-летия комсомола – это нормально. Моча в норме, и она регулярно ударяет в мозг пост-совка, вызывая в нем всполохи галлюцинаций о собственном величии. Что, в общем, тоже – нормально. Странно слышать возмущенные вопли о том, что начальник полиции Уфимского района и руководитель отдела по вопросам миграции УМВД в состоянии алкогольного опьянения всю ночь насиловали девушку-дознавателя, которая оказалась дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Конечно, это что-то новенькое: силовики насилуют силовичиху. Но, если присмотреться – это ведь ни что иное, как стремление системы к совершенству! Дракон терзает собственный хвост, пожирая то, до чего способен дотянуться. Но ведь он – Дракон, и глупо искать в нем что-то человеческое. Людоеды, дикари. С ними не поговоришь о тонкостях воззрений Святого Августина. Они треснут тебя по башке дубиной и зажарят на ужин – и будут абсолютно правы.

Эта скорбная территория окончательно превратилась в анклав душевнобольных, подчиненных содержимому останкинской телеиглы. Их ничем не проймешь: ни пытками, ни убийствами, ни терактами. Потоки крови, циркулирующие по территории, воспринимаются как населением издержки процесса сопротивления некоему Вселенскому злу, жаждущему поглотить эту «процветающую зону». Одичали, сами того не заметив. И не надо опускать пресловутый «железный занавес» — он уже опущен! Как выяснил «Левада-центр», подавляющее большинство россиян во время летнего отпуска не выезжали за границу, и только 5% граждан смогли отправиться за рубеж. Россияне провели каникулы дома (18%) или на даче и садовых участках (24%), на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму (8%) и в других поездках по стране. Самоизоляция Кремля органично экстраполировалась на подведомственное племя, которое охотно заперлось в пещере, откуда и булькает желудочным соком. Падение реальных доходов продолжается четвертый год подряд, но по телевизору рассказывают об очередных заострившихся госпотребностях в денежных средствах. Что там еще шевелится по темным углам нашей скрепоносной? А это прячется группа вконец одичавших самозанятых! Поймать и обложить!

Эти пресловутые самозанятые – на самом деле, внушительная группа лиц. По мнению Минтруда, их около 12 млн, а по оценке независимых экспертов, от 15 до 25 млн человек. Причем, для 9 млн. человек неофициальные заработки — единственная форма дохода, а 30 млн человек (более 40% работающего населения) совмещают их с легальной работой. Самозанятые осуществляют присмотр и уход за детьми, больными и немощными стариками, убирают помещения и помогают в ведении домашнего хозяйства, занимаются репетиторством, строительством, играют музыку на свадьбах и просто на улицах – словом, выкручиваются как могут. Вот на них и обратил свой взор государственный бандюган, задав сакраментальный вопрос: «А чё это вам так зашибись? А ну-ка, выворачивайте карманы!..» — и определил средний размер дохода самозанятых счастливцев – 200 тысяч рублей в месяц. Из этой суммы и предложил платить 4% оброка. А если проигнорируют – то выставить штрафные санкции в размере 2 млн. 400 тыс. рублей. Ведь именно столько, по мнению Госдурочки, самозанятый заработает за год. Воистину, кокаин – могучий порошок. Под его воздействием нянечкины несчастные 10 тысяч превращаются в 200. И попробуй не заплати – квартиру отдашь, по миру пойдешь, сдохнешь на улице!.. А теперь умножьте озвученные выше 4% на 30 миллионов – и вы поймете, о каких деньгах идет речь. За Крым, Донбасс, Сирию и путинских олигархов придется платить именно вам. Даже тем, кто во время опроса канала Sotnik-TVпрятал глаза или не включал мозг, чтобы ненароком не вникнуть в страшную суть вопроса. Это даже не Стокгольмский синдром. Это – полная утрата инстинкта самосохранения. Потому что адекватный человек, настроенный на жизнь, будет всем своим существом противиться безумцу, призывающему сигануть вниз и хлопнуться об асфальт с десятого этажа. Он будет сопротивляться до последнего – с какой бы силой его ни толкал к краю крыши кровожадный убийца. Но племя «совков» отупело настолько, что не способно опознать в бандите, собственно, самого бандита.

Отрицательная селекция в России, набравшая новую силу в период путинизма, выкашивает все человеческое. Расчеловечивание – вот окончательный диагноз массы, почему-то именуемой российским обществом – то ли по привычке, то ли в силу опасения кого-то оскорбить. «Совок» — не совсем человек. Ведь главное, что отличает цивилизованного человека от прямоходящего существа – это чувство ответственности за свои поступки. У «совка» это чувство изъято из программы, его нет – как буквы «ы» в английском алфавите. Дикарю бесполезно объяснять, что человеку, которому сейчас перережут горло во имя насыщения племени, больно и страшно, и что он тоже имеет право на жизнь. Для дикаря главное – насытиться. Так и «совок» готов испепелить весь мир, включая себя самого, во имя достижения некоей «высшей справедливости», понятной лишь для него.

Ну, а пока заходящийся в шаманской патриотической пляске плебей трясет ядерным бубном, — путинский олигархат перепрятывает свои активы, не забывая пополнять их за счет пляшущих. Помните популярную пошлость 90-х – «бабло побеждает зло»? Бабло победило. И заняло его место.

Саша Сотник, sotnik-tv