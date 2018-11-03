В Бельгии полицейские договорились не штрафовать граждан 3.11.2018, 14:52

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Акцию подготовили с помощью Facebook.

По меньшей мере тысяча полицейских по всей Бельгии договорились не выписывать и не брать штрафы за нарушение правил дорожного движения до 15 ноября в знак протеста.

Об этом сообщает издание Brussels Times.

Акция протеста No Money ("Без денег") стало результатом договоренности закрытой Facebook-группы "Движение за единение полицейских" (Police Unifying Movement), созданной в прошлом месяце после того, как вооруженный мужчина ранил двух полицейских в провинции Льеж.

Акция призвана привлечь внимание властей к требованиям полицейских. Они недовольны, в частности, реформой от 2001 года, что привело к разделению полиции на федеральную и местную.

Участники акции обязались не взимать с автомобилистов в период с 1 по 15 ноября штрафы за нарушение ПДД - вместо этого они проводят с нарушителями разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

"Идея в том, чтобы лишить государство средств, потому что оно не хочет нас услышать. Мы хотим возвращения того статуса полицейского, который был до 2001 года", - пояснил один из организаторов акции Паскаль Ромбо.

Ожидается, что 15 ноября участники акции соберутся на центральной площади Брюсселя, чтобы выразить недовольство изменениями в статусе госслужащих, которые предусматривают другие правила выхода на больничный и на пенсию.