Глава МИД Литвы призывает к сохранению принципиальной позиции по отношению к РФ 3.11.2018, 15:51

Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

Линас Линкявичюс обсудил с премьер-министрами стран Северной Европы, Балтии и Великобритании отношения с РФ.

29-30 октября министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс принял участие в состоявшемся в Осло «Северном форуме будущего», на котором обсудил с премьер-министрами стран Северной Европы, Балтии и Великобритании отношения с Россией, положение в сфере безопасности и возможности укрепления сотрудничества.

Об этом Charter97.org сообщили в МИД Литвы.

По единодушному мнению участников встречи, количество проблем в сфере безопасности не уменьшается, и это, в первую очередь, связано с агрессивной позицией и недоброжелательными действиями России.

«Единство и принципиальная позиция – такой должна быть наша стратегия по отношению к России», – отметил Линас Линкявичюс.

По словам министра, для дальнейшего укрепления безопасности как региона, так и всей Европы, необходима координация действий ЕС и НАТО.

«Здесь важно подчеркнуть роль Великобритании, которая, несомненно, останется значительной, несмотря на Брекзит», – сказал министр.

Встречи в формате сотрудничества премьеров восьмерки Северных и Балтийских стран (NB8) и Великобритании проводятся с 2011 года. В нынешнем году встреча в рамках «Северного форума будущего» совпала с началом в Норвегии широкомасштабных учений НАТО «Trident Juncture».