Назван один из самых полезных напитков для печени 3.11.2018, 16:08

Ученые из американской клиники Майо поделились результатами своего исследования.

Ученые из американской клиники Майо доказали, что ежедневная чашка кофе в рационе спасет от тяжелой болезни печени, передает med2.ru.

Доктор медицины гастроэнтеролог Крег Ламмерт назвал дозы, которые способствуют профилактике аутоиммунных заболеваний жизненно важного органа.

По мнению доктора Ламмерта, умеренный регулярный прием африканского напитка предотвращает первичные воспаления желчных протоков, которые являются причиной фиброза и часто приводят к таким страшным диагнозам, как цирроз, рак и печеночная недостаточность. Это первичное воспаление называется ПСХ (Первичный Склеротический Холангит). Заболевание имеет аутоиммунную природу, фиксируется не часто, но последствия от него плачевны.

Исследования Ламмерта охватили большое количество пациентов, у которых обнаружили ПСХ. Врачи пришли к выводу, что доза кофе, необходимая для профилактики грозной болезни не должна превышать одной небольшой чашки в сутки. В противном случае, неумеренное количество кофеина может даже нанести серьезный вред организму.