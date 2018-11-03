Теперь не пожируешь: Россия теряет дорогую нефть 2 3.11.2018, 16:20

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России придется попрощаться со сверхдоходами на фоне дешевеющего «черного золота».

На рынке нефти продолжает обвал, даже несмотря на оптимизм по поводу возможного торгового соглашения между США и Китаем. Падение цен на «черное золото» началось еще в октябре, но к ноябрю ускорилось. В четверг, 1 ноября, баррель марки Brent стоил всего 73,6 доллара, потеряв за сутки 4%. Это самая низкая стоимость с 20 августа. Напомним, что в сентябре Brent достигала и отметки в 80 долларов за баррель, пишет «Свободная пресса».

Интересно, что российский рубль почти никак не отреагировал на это падение, не потеряв в цене, хотя месяцем ранее валюта скакала выше 70 за доллар даже при гораздо более дорогой нефти. Эксперты поясняют, что такой стабильности способствует исправление предыдущих ошибок финансового руководства — временный отказ от закупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила.

Возвращаясь к нефти, одной конкретной причины ее падения нет. Как говорят аналитики, это следствие общего кризиса на мировых фондовых рынках. В октябре совокупные потери на рынках акций США, Азии и Европы вследствие масштабных распродаж превысили пять триллионов евро. Считается, что это крупнейший обвал со времен краха банка Lehman Brothers в 2008 году. Американский индекс S&P 500 завершил октябрь падением на 8% — это худший результат за последние десять лет, Nasdaq снизился на 9,2%, установив антирекорд с ноября 2008 года.

Тем не менее, снижение нефтяных котировок объясняется не только этим. Например, сообщение Минэнерго США о запасах нефти в стране, сделанное 31 октября, показало объемы на миллион баррелей меньше, чем ждали аналитики. Обычно этого достаточно для того, чтобы цены пошли вверх, но этого не произошло.

Иранские санкции, которые провоцировали рост цен, похоже, тоже стали меньше беспокоить рынок. С одной стороны, ЕС и ряд стран уже заявили о том, что работают над созданием механизма для их обхода. С другой, в американских СМИ появилась информация о том, что Белый дом готов ослабить ограничения.

Еще один фактор, который должен был привести к росту цен — новости о том, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить новое торговое соглашение с Китаем и урегулировать разногласия сторон. До этого именно торговые войны между Пекином и Вашингтоном называли одной из причин падения фондовых рынков. Ряд СМИ не исключает, что кто-то из крупных игроков рынка начал фиксировать прибыль или владеет какой-то инсайдерской информацией.

Но как пояснил аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, причины падения цен на нефть более комплексные и глобальные. И если не произойдет какой-то геополитический кризис, они продолжат снижаться в среднесрочной перспективе. А, значит, российский финансовым властям придется распрощаться с планами рекордно быстрого наполнения резервного фонда до уровня 4% ВВП, после которого они собирались тратить нефтяные доходы на различные национальные доходы, а не откладывать «в кубышку». Напомним, что по бюджетному правилу всех сверхдоходы от нефти свыше 40 долларов за баррель направлялись в Фонд национального благосостояния, а не шли в экономику.

— Цены на нефть фундаментально зависят от того, каков баланс спроса и предложения на рынке, — поясняет Тимур Нигматуллин. — Если предложение больше спроса, котировки падают, потому что растут запасы и есть избыток. Если же на рынке дефицит и нефти меньше, чем потребляют, котировки растут.

Последние четыре квартала на рынке как раз был дефицит нефти, ее производилось меньше, чем потреблялось. Отчасти это было связано с высокими темпами роста мировой экономики, в том числе за счет США и Китая. На каждый процент глобального ВВП приходится определенный процент потребления сырья. Потребление росло такими темпами, что его не смогло компенсировать даже увеличение добычи нефти в США. Роль сыграло и падение нефтедобычи в таких странах, как Венесуэла.

Сейчас период двухлетнего дефицита подходит к концу. Основные игроки, которые мониторят рынок — и американское Минэнерго, и ОПЕК, и Международное энергетическое агентство — ожидают, что в первом-втором квартале 2019 года будет избыток предложения. Соответственно, игроки постепенно начинают закладывать этот фактор в цену, поэтому с начала октября она и снижается.

— То есть снижение цен на нефть неизбежно?

— Возможно, спекулятивные факторы несколько нивелируют это снижение. Например, окончательное введение санкций против Ирана может изменить ситуацию, хотя пока не совсем понятно, насколько они будут строгими. Кроме того, могут последовать какие-то действия со стороны ОПЕК, они могут снова сократить добычу.

Но базовый инерционный сценарий без учета этих факторов состоит в том, что котировки нефти продолжат снижение. Цена на Brent в районе 65 долларов за баррель выглядит реалистично.

— ОПЕК плюс, в который входит и Россия, последние месяцы принимали решение о постепенном наращивании добычи нефти. Если сейчас они снова пойдут на сокращение, это приведет к росту цен?

— Здесь много нюансов. Не думаю, что ОПЕК плюс может так быстро и эффективно влиять на рынок. Нельзя просто увеличить добычу в два раза, а потом так же быстро сократить. Это сложный технологический процесс, который не так легко перенаправлять. Кроме того, ОПЕК, даже без присоединившихся стран, очень разнороден. Туда входит и Саудовская Аравия, и та же Венесуэла, у которой множество экономических и политических проблем. Картель не может эффективно регулировать добычу на коротком промежутке времени. Это может произойти на горизонте года-полутора лет, но нажать на педаль газа или тормоза в один момент нереально и никто этого делать не будет. Переизбыток предложения будет давить на котировки.

— Что новое падение цен на нефть значит для российской экономики?

— С точки зрения нашей экономики сейчас гораздо важнее санкции, которые США могут ввести против нас в ноябре, чем снижение цен на нефть.

— Если экономика в целом не почувствует такое снижение, что можно сказать о рубле? Еще недавно курс рубля лихорадило и при более высокой нефти? Или он уже не привязан к «черному золоту»?

— Нет, рубль все равно привязан к нефти. Просто после августовских событий можно отметить несколько нюансов. Тогда был введен очередной пакет санкций США за «дело Скрипалей» и анонсированы новые ограничения, в том числе, против финансовой системы России. После этого Центральный банк отказался исполнять сделки Минфина по скупке валюты на рынке в резервный фонд. Валюту берут напрямую из резервов.

Получается, что до заморозки бюджетного правила, мы жили фактически при цене на нефть в 40 долларов за баррель, какой бы она ни была на самом деле. Сейчас же мы живем при рыночной цене, по крайней мере, теоретически. Потому что курс валют приходит в соответствие с рыночной ценой постепенно. Но где-то на середине пути он встретился с падающей ценой на нефть, поэтому рубль, с одной стороны, не укрепился сильнее, а с другой — не начал падать после снижения котировок.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский также считает, что замедление темпов роста мировой экономики неизбежно приведет к падению цен на нефть.

— Цены на сырую нефть усилили падение на фоне роста опасений на рынке, что предложение сырой нефти вновь будет превышать спрос из-за замедления темпов роста мировой экономики. Дополнительное давление на рынок оказал еженедельный отчет Министерства энергетики США, согласно которому товарные запасы нефти за минувшие семь дней выросли на 3,22 млн баррелей.

Перспективы замедления темпов роста мировой экономики особенно актуальны на фоне продолжающихся торговых войн. Риск-аппетит на рынке снижается третий месяц подряд, сырьевые фьючерсы избавляются от так называемой спекулятивной надбавки, которая может составлять от 5% до 20% от цены актива.