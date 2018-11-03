На какие средства живет белорусская церковь 3.11.2018, 16:38

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Одной помощью государства и крупного бизнеса доходные статьи бюджета БПЦ не ограничиваются.

Недавний визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и проведение Священного синода в Минске имели широкий общественный интерес. В продолжение темы пользователи хотели узнать, откуда деньги у Белорусской православной церкви (БПЦ), на какие средства она существует. К сожалению, в течение недели tut.by не удалось получить комментарии в БПЦ. Поэтому в ответе на данный запрос будем опираться на другие открытые источники.

Для начала мы изучили устав Белорусской православной церкви. В документе говорится, что средства БПЦ образуются из разнообразных видов пожертвований (в связи с совершением богослужений, таинств, треб и обрядов; распространением религиозной литературы; добровольных вкладов белорусских и иностранных физических и юридических лиц), а также от доходов от предпринимательской деятельности, отчислений от прибыли предприятий и организаций БПЦ и иных, не запрещенных законодательством, поступлений.

Распорядителем финансовых средств и имущества БПЦ является Патриарший Экзарх всея Беларуси и Синод Белорусского Экзархата. БПЦ может иметь в собственности здания, земельные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности церкви, в том числе — отнесенное к историко-культурным ценностям.

На движимое и недвижимое культовое имущество, принадлежащее БПЦ, не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, оно не может быть отдаваемо в залог, быть вкладом в предпринимательские структуры или гарантией долговых обязательств, следует из устава.

Белорусская православная церковь пользуется налоговыми и иными льготами, предоставляемыми государством в установленном законом порядке, а также финансовой, материальной и иной помощью государства в реставрации, содержании и охране находящихся в собственности или бессрочном безвозмездном владении зданий, объектов, в том числе относящихся к историко-культурным ценностям.

В уставе БПЦ также говорится, что в случае реорганизации или ликвидации Белорусского Экзархата Московского Патриархата как юридического лица все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, переходит в собственность Московского Патриархата в лице соответствующего православного религиозного объединения на территории Беларуси.

Выходит, БПЦ финансово зависит от Москвы?

— Наши приходы не финансируются каноническими подразделениями РПЦ, находящимися на территории Российской Федерации, и, в свою очередь, сами не финансируем таковые, — говорил в 2016 году в интервью Naviny.by председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин. — Мы не перечисляем деньги в Москву еще с начала 90-х годов. Разумеется, о плате каких бы то ни было налогов или взносов российским государственным структурам и речи быть не может.

Белорусская православная церковь подотчетна государству по ряду аспектов своей деятельности: например, как юридическое лицо и субъект хозяйствования, как пользователь памятников культуры и прочего. Что касается поддержки со стороны государства, то речь, прежде всего, идет о поддержке памятников культуры. Например, Успенский Жировичский монастырь был реставрирован за средства бюджета. Государство поддерживает духовное образование в Беларуси, а также многие другие гуманитарные инициативы, пояснял Лепин.

Вместе с тем церковь имеет ряд налоговых преференций. Она освобождена от уплаты налога на недвижимость и земельного налога. В первую очередь это касается храмов. Есть преференции по НДС в рамках религиозной деятельности (проведение обрядов, реализация литературы и проч.). В состав внереализационных доходов не включается стоимость безвозмездно полученных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Тарифы на тепловую и электроэнергию установлены на уровне тарифов для населения.

— БПЦ платит налоги соответственно законодательству: подоходный налог, пенсионный фонд, страховые взносы. Мы не имеем никаких дополнительных льгот налогообложения, которыми бы не обладали другие религиозные организации нашей страны. Льготы на тарифы ЖКХ, стоимость энергоресурсов и прочее в этом роде также одинаковы для всех зарегистрированных конфессий нашей страны, — говорил Лепин.

Пожертвования крупного бизнеса

Бизнесмены и руководители крупных компаний также весьма активны в поддержке православной церкви в Беларуси. Предприниматели выделяют средства на строительство храмов, жертвуют деньги на их развитие. Однако бизнес не любит афишировать такую благотворительность. Об этом становится известно, когда церковь отмечает заслуги спонсоров наградами.

Например, глава Приорбанка Сергей Костюченко получил высокие награды Белорусской православной церкви — ордены св. Кирилла Туровского I и II степени — за то, что финансово поучаствовал в ремонте и возведении храмов в агрогородке Вишнево и Озерицкой Слободе.

Председатель правления Приорбанка Сергей Костюченко является одним из первых учредителей «Христианского образовательного центра имени св. Мефодия и Кирилла»

Фото: christeducenter.by

По подсчетам «Завтра твоей страны», среди известных предпринимателей Беларуси скоро не останется тех, кто таких наград не имеет. Орденами св. Кирилла Туровского I cтепени, например, награждены банкир Виктор Шевцов, строитель Сергей Ермашов («Монолит групп»). Орден св. Кирилла Туровского II степени получил глава «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров. Михаил Криштапович, многолетний директор Городейского сахарного комбината, удостоен ордена преподобной Евфросинии Полоцкой.

Различные ордена БПЦ имеет целая группа известных бизнесменов — Валерий Шумский («Юкола-нефть»), Владимир Пефтиев (бывший глава «Белтехэкспорта»), Константин Шавель («Шате-М плюс»), Анатолий Тернавский («Юнивест-М»), Олег Ковригин («Новое зрение»), Иван Логовой («Фармлэнд»), Андрей Павловский («Биоком»), Игорь Рачицкий («Газосиликат») и многие другие.

Высоких наград БПЦ были удостоены и высокопоставленные чиновники. Орденом св. Кирилла Туровского I степени награждены нынешний помощник правителя Александр Косинец, экс-министр обороны Юрий Жадобин, бывший первый заместитель главы администрации Лукашенко Александр Радьков.

— Сколько стоит построить церковь в Беларуси? По-разному. Это примерно как построить дом. Зависит от размеров, начинки, обустройства территории и так далее. [Храм] может обойтись от нескольких сотен тысяч долларов до нескольких миллионов. Я не хочу раскрывать наш объем пожертвований, но это цифра с 5 нулями, — сказал один из меценатов.

Каким бизнесом занимается БПЦ?

Однако одной помощью государства и крупного бизнеса доходные статьи бюджета БПЦ не ограничиваются. Церковь и сама научилась зарабатывать. Другое дело, что об этом также имеется довольно скупая информация.

Известно, что компания «Диакония» с 1993 года занимается поставками алкогольной продукции. «Мы поставляем вина ведущих мировых производителей из стран — лидеров винной промышленности», — говорится в профайле компании.

В метро часто можно встретить рекламу медицинского центра «Элеос», который наряду с гостиницей, кафе входит в многофункциональный комплекс «Дом милосердия». «Элеос» «стал первым и единственным местом, где сочетаются достижения мировой медицины в диагностике и лечении с канонами и традициями православной церкви». «В стоимость диагностики и лечения мы не закладываем коммерческие надбавки, средства от медицинских услуг идут на содержание „Дома милосердия“ и оказание благотворительной медицинской помощи», — говорится на сайте центра.

Издательство Белорусского Экзархата — один из крупнейших издательских и духовно-просветительских центров на территории СНГ. Ежегодно издательством выпускаются в свет сотни наименований книг духовно-нравственного содержания. Кроме того, оно занимается реализацией церковной утвари. Во время недавнего судебного процесса над экс-главой издательства Владимиром Грозовым выяснились некоторые детали коммерческой деятельности. Напомним, бывший силовик, 16 лет прослуживший в церкви, был приговорен к семи годам лишения свободы за хищение 2 млрд неденоминированных рублей. Не помогло даже то, что за него во время судебного заседания заступился митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. По приговору суда у Грозова конфискуют машины Audi A6, Skoda Octavia, строение в Логойском районе вместе с имуществом в доме, ½ земельного участка и др. Четыре квартиры в Минске на улицах Бурдейного и Притыцкого, принадлежащие членам семьи Грозова, освобождены из-под ареста. «К сожалению, со сменой Экзархата нашлись люди, которые преподнесли мою деятельность как недоразумение», — сказал Грозов в последнем слове.

Церковь также управляет недвижимостью. О простаивавших несколько лет в полуаварийном состоянии зданиях XIX в границах минских улиц Освобождения — Обойной мы писали в апреле 2018 года. Тогда БПЦ искала инвестора, чтобы построить здесь культурно-просветительский центр. А уже в июне этого года стало известно, что его возведет компания «Белзарубежстрой», связанная с Виктором Шевцовым.

Иллюстрации: gse.by

Митрополит Минский и Заславский Павел не видит ничего зазорного в том, чтобы церковь строила и доходные дома. По его мнению, Беларусь вполне может перенять зарубежный опыт изыскания средств для содержания храмов через строительство и сдачу в аренду доходных домов.

— Греки, когда строят в какой-либо стране храмы, приходы, они обязательно при храме строят дом для священника, для прихода. И доходный дом. И вот этот доходный дом они сдают или в аренду, или помещения сдают для магазинов, ресторанчиков, кафе, там что-то такое. Получая доход, они тем самым на этот доход содержат храм. У нас в Будапеште есть такое. И ничего такого зазорного в этом нет. Мы же не обогащаемся, вот что вы должны понять. Мы полученные средства от этого дохода употребляем на уставную деятельность. И, кстати сказать, и устав, и законодательство позволяют это делать. И у нас в Беларуси то же самое. Законодательство позволяет, и устав наш позволяет. Мы просто вот никак не раскачаемся. Поэтому я своим рассказываю: давайте, давайте вот что-то делать, чтобы мы сами зарабатывали, — говорил он в 2016 году.

Журналистам не удалось узнать в БПЦ, какой она имеет годовой бюджет, из чего тот формируется, в каких предприятиях есть участие церкви, много ли ей принадлежит недвижимости.