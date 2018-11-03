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Доллар прибил российский рубль после данных по экономике США

  • 3.11.2018, 17:06
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В США наблюдается рекордное за девять лет повышение зарплат и безработица на минимуме с 1969 года.

Ежемесячная порция макроэкономической статистики из США, похоже, оборвала тонкую нить "стабильности", на которой держался российский валютный рынок.

Рубль резко подешевел вечером в пятницу вслед за валютами развивающихся рынков после того, как американский Минтруд отчитался о рекордном за 9 лет повышении зарплат и безработице на минимуме с 1969 года, передает finanz.ru.

Курс доллара на МосБирже, который три недели вращался около отметки 65,5, превысил отметку 66 рублей впервые с 12 октября.

Вялые попытки роста в первой половине торгов закончились вечерним снижением на 50 копеек за 4 часа, в результате которого к 19.36 мск курс "американца" поднялся до 66,25 рубля. Евро подорожал на 39 копеек, до 75,3550 рубля.

Статистика за октябрь окончательно развеяла сомнения в том, что ФРС США в декабре в четвертый раз с начала года поднимет процентную ставку (до 2,25-2,5% годовых), говорит экономист ING Джеймс Найтли.

В октябре американская экономика создала 250 тысяч новых рабочих мест, уровень безработицы закрепился на минимуме почти за полвека (3,7%), а скорость, с которой росли средние зарплаты, стала рекордной с 2009 года (3,1%).

В среднем каждый месяц в экономике США появляется 213 тысяч новых рабочих мест, они создаются на 17% быстрее, чем год назад. Бизнес уже сталкивается с проблемами при найме, указывает Найтли: опрос NFIB показал, что дефицит кадров у малых предприятий - рекордный за последние 40 лет.

Бизнес вынужден увеличивать зарплаты - это разгоняет инфляцию, которая по ключевым метрикам уже вышла на целевой уровень ФРС или превысила его, объясняет Найтли: в ответ американский центробанк продолжит ужесточение политики.

Дальнейший рост доходностей в США, которые по государственным облигациям достигали пика за 7 лет, остается главной угрозой для развивающихся рынков, отмечает стратег DBS Group Юджин Леу: капитал убегает в Штаты, сбрасывая долговые бумаги EM.

Индекс Bloomberg Barclays, отслеживающий локальные облигации развивающихся стран, может завершить год в минусе впервые за три года, а индекс долларового долга EM может показать первое снижение с 2013 года.

У инвесторов в рубли остается и дополнительная "головная боль" в виде угрозы санкций, и следующая неделя будет решающей, говорит директор операций на валютном рынке Альфа-банка Александр Красный: во вторник пройдут промежуточные выборы в США, и рынки ждут, что после них меры будут объявлены.

Если доллар продолжит рост, следующей отметкой станет 68 рублей, прогнозирует Альфа.


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