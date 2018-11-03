Газета премьера Чехии раскрыла финансирование партии Земана «друзьями Путина» 3.11.2018, 17:51

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Милош Земан

Речь идет о 13 миллионах чешских крон.

Среди спонсоров Партии гражданских прав чешского президента Милоша Земана нашли фирмы, чьи связи ведут в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в расследовании чешской газеты Mladá fronta DNES, передает eurointegration.com.

Чешские журналисты выяснили, что немало фирм, которые выделяли средства на Партию гражданских прав и на президентскую кампанию Земана, связанные со швейцарским юристом Фабио Делько, который в свою очередь работал на крестного отца дочери Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина и других, связанных с российским президентом олигархов.

Так, благодаря делу Panama Papers стало известно о наличии у Ролдугина ряда офшоров стоимостью сотни тысяч долларов. Управлять этими компаниями музыканту помогал Фабио Делько.

Вместе с тем Делько контролирует несколько компаний и в Чехии. И в последние годы представители этих компаний выделяли на Партию гражданских прав кругленькие суммы, а та в свою очередь финансировала президентскую кампанию Милоша Земана. Всего речь идет о 13 миллионах чешских крон (более 500 тысяч евро), предоставленных этими спонсорами, - это более половины всех спонсорских средств, полученных партией.

Ян Велеба, который до недавнего времени возглавлял Партию гражданских прав, отказывается говорить о ее спонсоров: "Вам следует спросить нынешнее руководство. Я к ним больше не имею отношения".

Нынешний председатель партии Любомир Нечас отрицает связи доноров партии с адвокатом, близким к Путину: "Я убежден, что все в порядке. Речь Не идет о какой-то координации, это все случайность".

Стоит отметить, что издание Mladá fronta DNES, которое провело расследование, входит в группу MAFRA, которая с 2013 года находится в собственности нынешнего премьера Чехии Андрея Бабиша.

На этой неделе в Чехии заговорили о возможном конфликте между премьером и президентом после того как Андрей Бабиш выступил против построения нового ядерного блока на АЭС Дукованы. В то же время Милош Земан выступает за такое строительство при участии "Росатома".