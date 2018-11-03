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Видеофакт: Снаряд танка M1A1 Abrams оторвал башню САУ «Акация»

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  • 3.11.2018, 18:16
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Попадание боеприпаса M242 полностью уничтожило башню САУ, сорвав ее с погона.

Многоцелевой снаряд танка M1A1 Abrams попал в 152-мм дивизионную самоходную гаубицу 2С3 «Акация». Видео инцидента опубликовал на своей странице в Twitter эксперт по танкам из Украины Андрей Тарасенко.

Попадание боеприпаса M242 полностью уничтожило башню САУ, сорвав ее с погона. К сожалению, время и место съемки не указывается. Напомним, что на полигонах США находится большое количество советской техники, которая стала доступна после развала СССР.

152-мм дивизионная самоходная гаубица «Акация» была принята на вооружение в 1971 году. Основными боеприпасами гаубицы являются осколочно-фугасные снаряды 53-ОФ-540 (дальность стрельбы 17,05 км), и 3ОФ25 с улучшенной аэродинамической схемой (дальностью 17,4 км).

При весе в 27,5 тонны «Акация» способна развивать скорость до 60 км/ч по шоссе и 20−25 км по пересеченной местности.


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