В Рогачеве на школьников завели дело из-за 7 сломанных деревьев 2 3.11.2018, 18:18

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Источник: tut.by

Почему так строго и есть ли выход?

Трое школьников из Рогачева стали фигурантами уголовного дела, после того как сломали 7 саженцев рябины у школы. Следователи рассказали, что подростки уже раскаялись и даже высадили еще больше деревьев. Почему возбудили дело и что будет с мальчишками дальше, узнал tut.by.

Утром пресс-служба Следственного комитета сообщила: в отношении трех школьников в Рогачеве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц).

Подозревают, что субботним вечером 13 октября они, выпив пива, возвращались домой через аллею у школы, где без причины сломали 7 саженцев рябины.

«Причем двое парней всего несколько месяцев назад сами принимали участие в посадке этих деревьев», — рассказала официальный представитель Управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Источник: tut.by

Следователи рассказали, что когда подростки осознали последствия, то раскаялись и решили возместить ущерб. Родители купили 11 саженцев, а дети сами высадили у школы.

Пользователи Сети задались вопросом: почему возбудили дело и можно ли избежать самых суровых последствий? По статье за такую выходку грозит наказание от ареста и вплоть до лишения свободы.

Согласно УК, к уголовной ответственности в возрасте от 14 до 16 лет могут привлекать за определенные преступления: кражу, угон машины, и в том числе за хулиганство — всего по 24 составам.

«В действиях несовершеннолетних усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 339 УК (Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся повреждением чужого имущества, совершенное группой лиц)», — пояснила Мария Кривоногова.

Источник: tut.by

Однако парни еще могут избежать уголовной ответственности, учитывая, среди прочего, их раскаяние и возмещение ущерба.

«Следователь с согласия прокурора вправе прекратить производство по указанному уголовному делу в отношении несовершеннолетних и освободить их от уголовной ответственности с передачей их под наблюдение родителей», — объяснила представитель УСК.

Такая возможность предусмотрена ст. 118 УК (Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности), если это менее тяжкое преступление, а с учетом обстоятельств и личности подростка его исправление возможно и без наказания. Ребенка передают под присмотр родных, а гарантией выступает залог.