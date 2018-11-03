Эпохи повторяются Александр Хоц, kasparov.ru

3.11.2018, 18:23

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Бывают репутации режимов, которые мешают даже их сторонникам активничать в пользу власти.

Примечательное свидетельство о разговоре с Достоевским оставил в 1899 году реакционный деятель Суворин.

"В день покушения на Лорис-Меликова я сидел у Достоевского. Тогда только и разговоров было, что о покушении.. Зимний дворец только что был взорван. Достоевский говорил о том, что мы все ужасно неискренни и лицемерны, что в сущности мы сочувствуем всем этим покушениям и только притворяемся. (...)

– Представьте себе, – говорил он, – что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждёт и всё оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: "Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завёл машину". Мы это слышим.

Представьте себе, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельства и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

– Нет, не пошел бы.

– И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумывал причины, которые мне не позволили бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком.

Я представлял себе как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут допрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это моё дело? Это дело полиции. Она на это назначена, они за это деньги получают.

Разве это нормально? У нас всё ненормально, оттого всё это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых".

...Эпохи повторяются. Бывают репутации режимов, которые мешают даже их сторонникам активничать в пользу власти. Важный симптом времени. Можно повторить замеченное кем-то в интернете: десятки сожалений о 17-летнем парне, атаковавшем фсб (о его поступке, выборе, мотивах). И ни одного, по сути, сожаления о пострадавших фсб-шниках.

Как раз то, о чём и говорил Достоевский: "мы сочувствуем всем этим покушениям". И это совсем не заслуга "бомбистов", - это репутация режима.

Александр Хоц, kasparov.ru