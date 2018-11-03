В России запустили реактор плавучей атомной электростанции 6 3.11.2018, 18:37

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Академик Ломоносов

ПАТЭС «Академик Ломоносов» строили с конца 2000-х годов на территории ОАО «Балтийский завод».

В России запустили реактор первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», сообщил РБК представитель «Росэнергоатома».

«Состоялся физпуск реакторной установки правого борта плавучего энергоблока, сообщил представитель «Росэнергоатома», — сказал он.

Он добавил, что через несколько дней должны начаться комплексные испытания плавучего энергоблока, которые завершатся в первой половине 2019 года.