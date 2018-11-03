закрыть
3 ноября 2018, суббота, 20:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Видеофакт: Девушка на эмоциях легла на проезжую часть в районе Немиги

2
  • 3.11.2018, 18:43
  • 4,047

Несколько водителей стали свидетелями настоящей драмы в районе Троицкого предместья.

Сегодня ночью на мосту через Свислочь в районе Троицкого предместья несколько водителей стали свидетелями настоящей драмы, которая чуть было не закончилась трагедией, пишет «Онлайнер».

Молодая женщина на эмоциях выбежала на проезжую часть и попыталась броситься под машину. Водители притормозили, девушка не пострадала. В происходящее вмешался мужчина, который, по словам очевидцев, скорее всего, не был с ней знаком: он буквально вынес девушку с проезжей части.

«Девушка в истерике выбежала на дорогу и легла, — описывает ситуацию форумчанин Токио. — Мужчина вроде как просто прохожий, не знаю, что было дальше, но, надеюсь, она другим водителям судьбу не сломала в эту ночь».


популярное за неделю

Мнение

Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип