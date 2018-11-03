Видеофакт: Девушка на эмоциях легла на проезжую часть в районе Немиги 2 3.11.2018, 18:43

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Несколько водителей стали свидетелями настоящей драмы в районе Троицкого предместья.

Сегодня ночью на мосту через Свислочь в районе Троицкого предместья несколько водителей стали свидетелями настоящей драмы, которая чуть было не закончилась трагедией, пишет «Онлайнер».

Молодая женщина на эмоциях выбежала на проезжую часть и попыталась броситься под машину. Водители притормозили, девушка не пострадала. В происходящее вмешался мужчина, который, по словам очевидцев, скорее всего, не был с ней знаком: он буквально вынес девушку с проезжей части.

«Девушка в истерике выбежала на дорогу и легла, — описывает ситуацию форумчанин Токио. — Мужчина вроде как просто прохожий, не знаю, что было дальше, но, надеюсь, она другим водителям судьбу не сломала в эту ночь».