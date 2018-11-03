У границ Латвии зафиксировали российский военный корабль 3.11.2018, 19:26

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

Российский военный корабль замечен недалеко от границы Латвии.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter, передает eurointegration.com.

"3 ноября в латвийской исключительной экономической зоне на расстоянии 13 морских миль от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали корабль поддержки подводной лодки "СС-750" класса "Каштан" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

LV ekskl. ekonom. zonā 13 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 03.11. identificēja Krievijas BS "KASHTAN" klases zemudens atbalsta kuģi "SS750" — NBS (@Latvijas_armija) 3 ноября 2018 г.

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.

При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.