Минское «Динамо» уступило «Барысу» 4 3.11.2018, 19:34

Минчане потерпели 19-е поражение в сезоне КХЛ.

Минское "Динамо" потерпело поражение от "Барыса" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3, передает pressball.by.

"Зубры", которые потерпели 19-е поражение в сезоне, остались на последней строчке в таблице Западной конференции.

ДИНАМО Мн — БАРЫС — 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

ДИНАМО: Энрот; Уиркош — Хенкель, Казионов — Хауден — Пулккинен; Лисовец — Знахаренко, А.Костицын — С.Костицын (к) — Когалев; Готовец — Осипов, Китаров — Ковыршин — Степанов; Дроздов — Волков — Буйницкий; Хохлов, Литвинов.

БАРЫС: Граховина; Даллмэн — Блэкер, Фрэттин — Бойд — Боченски (к); Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко; Маклюков — Климонтов, Михайлис — Волк — Шевченко; Семенов — Полохов, Гренц — Сагадеев — Акользин.

ШАЙБЫ: 0:1 — Старченко (Петерссон, Диц, 11.07 — бол.). 0:2 — Михайлис (Маклюков, Шевченко, 11.54). 0:3 — Петерссон (Диц, Старченко, 17.34). 1:3 — Дроздов (52.04). 2:3 — Хауден (Лисовец, А.Костицын, 59.08).