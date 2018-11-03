Названы самые полезные лакомства для сердца и сосудов 3.11.2018, 19:44

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Медики советуют заменить вредные сладости промышленного производства именно этим лакомством.

Медики советуют заменить вредные сладости промышленного производства домашним вареньем, приготовленным из натуральных плодов, передает med2.ru.

Специалисты рассказали о том, какие виды варенья способствуют укреплению иммунитета. В частности, одним из наиболее полезных они считают лакомство из облепихи. По словам экспертов, облепиховое варенье является источником природных антиоксидантов: в ягодах облепихи много витамина С, а также веществ — фитонцидов, тормозящих процесс размножения в организме патогенных субстанций.

Также очень полезно сливовое варенье. Этот продукт нужен в первую очередь тем, кто страдает от проблем с сосудами, поскольку в сливе содержится много витамина К, известного своей способностью предотвращать тромбозы, а также укрепляющего стенки сосудов витамина Р.

Другим рекомендуемым для оздоровления вареньем стало клюквенное. Ягоды клюквы содержат вещества, содействующие снижению давления и уменьшению высокого холестерина в крови. Врачи советуют есть клюквенное варенье сердечникам и людям со слабым желудком.

Рябиновое варенье нужно обязательно включить в свой рацион людям, хорошо знакомым с проблемой «скачущего» давления. Кроме того, его употребление помогает при умственном и физическом напряжении.

Малиновое варенье отличается целым спектром полезных свойств. Содержа в себе много железа, малиновое варенье способствует улучшению кровотворения, а высокий уровень меди в нем делает этот продукт чем-то вроде антидепрессанта. Кроме того варенье из малины сохраняет молодость: в нем присутствуют витамины А, Е, РР, В2, которые отвечают за жизненный тонус и упругость кожи.

Смородиновое варенье – тоже в списке крайне полезных. По данным научных исследований, смородиновое варенье при постоянном употреблении в холодный сезон благотворно сказывается на защитных функциях организма: помогает успешно сопротивляться простудным недугам. Кроме микроэлементов, позитивно сказывающихся на клеточном обмене веществ, в смородине присутствуют антоцианы – вещества, защищающие клетки от повреждений.