Дело принца Иван Яковина, «Новое время»

3.11.2018, 20:27

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Иван Яковина

Чудовищное убийство журналиста Джамаля Хашукджи, потрясшее мир, может изменить геополитическую расстановку сил.

Убийство колумниста The Washington Post, саудовского подданного Джамаля Хашукджи, стало одним из тех немногих сюжетов, которые живут в новостном поле дольше трех дней. Варварское преступление потрясло весь мир, а его геополитические последствия могут растянуться на годы, но ответственности за гибель журналиста никто не понесет. Из отрывочных данных источников турецкой и американской прессы приблизительная картина ясна. Люди из окружения наследного принца и фактического правителя Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана (МБС) под его же чутким руководством убили и расчленили Хашукджи прямо в кабинете королевского консула в Стамбуле.

Участники операции не учли лишь одной важной детали. Турецкие спецслужбы тут же узнали о том, что происходило в кабинете консула. Судя по всему, у них там есть подслушивающие/подглядывающие устройства. Благодаря этому Анкара получила в свое распоряжение роскошный компромат на одного из главных своих соперников в регионе — саудовского наследного принца.

Публикация чудовищного фильма из саудовского консульства может в секунду прекратить карьеру 33‑летнего МБС как важного мирового лидера. После просмотра такого кино даже Ким Чен Ын не станет с ним здороваться и вести каких‑либо дел. Коварство и жестокость убийства не оставят шансов — принц станет стопроцентно токсичным.

На Саудовскую Аравию будут наложены неписаные, неформальные санкции: ни одна серьезная компания из страха за собственную репутацию не станет работать с этой страной, пока МБС находится у власти. А без иностранных технологий и материалов в нынешнем мире нельзя даже нефть добывать. Да и покупателей на эту нефть будет куда меньше, чем сейчас.

Поскольку никакой демократии в Саудовской Аравии нет и близко, власть принц за собой сохранит, но цена будет слишком высокой. Всего год назад он представил программу коренного изменения страны к 2030 году, анонсировал масштабные реформы, пообещал построить на берегу Красного моря счастливый, свободный и зеленый город будущего и соединить его мостами с Египтом, объединив транспортные инфраструктуры Африки и Азии.

Без нормальных отношений с Западом все эти сверкающие планы придется повесить на гвоздик в королевской уборной. Более разумного применения им найти не получится. От действий Турции сейчас зависит будущее МБС. Если Анкара обнародует записи из консульства, он будет прикован к Эр-Рияду — всеми ненавидимый и презираемый.

Но вот молчание турецкого руководства позволит ему решить проблему: по законам шариата принц может договориться с родственниками убитого, выплатить им компенсацию и добиться примирения. Чтобы успокоить щепетильный Запад, МБС может даже на время отправить в тюрьму кого‑то из своих приближенных. Уладить ситуацию пока еще не поздно. Но это только если турки сохранят молчание.

Реджеп Тайип Эрдоган прекрасно понимает свою власть над саудовским принцем. На людях он гневно требует объяснений, критикует королевство. Турецкий лидер, у которого сидит больше журналистов, чем в любой другой стране мира, даже выступает в защиту свободы! Выглядит это очень трогательно. Но за кулисами между двумя странами сейчас наверняка идет оживленный торг.

Из-за весьма сомнительной политики Эрдогана Турция оказалась в довольно сложной экономической ситуации. Летом национальная валюта резко обесценилась относительно доллара, страна занесла ногу над пропастью дефолта. Но на помощь пришел союзный Турции и сказочно богатый Катар. В обмен на помощь Анкары в противостоянии с МБС катарцы отсыпали Эрдогану $15 млрд.

Сейчас у турецкого лидера появился блестящий шанс на ответную любезность. Он может потребовать у саудовского принца прекратить блокаду Катара, введенную саудитами и их союзниками в июне 2017 года. Ну а чтобы обезопасить экономику своей страны от потрясений, Эрдоган может договориться с МБС о финансовой поддержке Турции, скажем, на $ 20-30 млрд из саудовских закромов.

Торговля об условиях турецкого молчания почти наверняка закончится успешно. Обе стороны понимают, что компромисс — в их интересах. Без договоренности Турция не разживется денежной компенсацией и не обезопасит Катар. Зато с большой вероятностью получит невероятно злобного и пока еще богатого врага.

Саудовская Аравия тоже понимает, что пара-тройка десятков миллиардов — приемлемая цена за спасение репутации и многие годы беззаботного правления МБС. Да и надоедливый Катар уже можно считать наказанным.

Пострадает от такой договоренности лишь справедливость в самом буквальном понимании этого слова. Убийство Хашукджи фактически останется безнаказанным. И это почти неизбежно приведет к повторению подобных ситуаций в будущем.

Иван Яковина, «Новое время»