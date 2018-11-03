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Горди Дуайер: Первый гол надломил команду, потом второй, третий...

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  • 3.11.2018, 20:33

Главный тренер прокомментировал минского «Динамо» поражение от «Барыса» (2:3).

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал поражение от "Барыса" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает pressball.by.

- Хорошо начали. Пожалуй, это наше лучшее начало в домашних матчах сезона. К сожалению, три гола в первом периоде говорят сами за себя. Опять нас подвели индивидуальные ошибки. Против такого соперника, как "Барыс", отыграться с 0:3 сложно.

- Казалось, что после победы над "Куньлунем" в команде должна была произойти перезагрузка. Как считаете, она произошла?

- Победа нам помогла. Это было заметно по сегодняшнему началу. Но первый гол надломил команду, потом второй, третий... Такое отставание с таким соперником не отыгрывается.

- С вами кто-то советовался по поводу вызванных в сборную игроков?

Я разговаривал с руководством сборной Беларуси и сказал, что она может рассчитывать на всех, кого пожелает. Все доступны — независимо от того, сыграют они на турнире сборных одну смену или все три матча.


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