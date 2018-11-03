Трамп анонсировал удачную торговую сделку с Китаем 3.11.2018, 20:51

Трамп отметил, что достигнут значительный прогресс в решении разногласий между США и Китаем.

Американский президент хочет встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином во время саммита G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 2 ноября, заявил, что США скорее всего, заключит соглашение о торговле с Китаем, korrespondent.net со ссылкой на Reuters.

Трамп отметил, что достигнут значительный прогресс в решении разногласий между Соединенными Штатами и Китаем.

"Мы провели очень удачные дискуссии с Китаем, мы приближаемся к чему-то... Я думаю, что мы достигнем соглашения с Китаем и, думаю, это будет справедливая сделка для всех", - сказал президент США.

Кроме того, по словам американского президента, Китай "очень хочет заключить соглашение".

Напомним, что торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.