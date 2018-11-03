Жители Пятилетки: А если вдруг самолет рухнет? 5 3.11.2018, 21:06

Как живет Пятилетка, над которой пройдет трасса для самолетов.

Самолеты по второй взлетной полосе Национального аэропорта «Минск» обещают пустить весной 2019 года. Жители деревни Пятилетки, что в двух километрах от новой полосы, этого события ждут с большой тревогой: по планам трасса самолетов пройдет прямо над их головами. Tut.by узнал, чем именно здесь недовольны.

За 35 лет Пятилетка привыкла жить рядом с аэропортом — против него здесь никто не настроен, тем более что несколько человек отсюда до сих пор работают в аэропорту.

В день, когда журналисты приехали в Пятилетку, был сильный туман — самолеты, пролетающие над деревней, нельзя было увидеть, но слышно их хорошо. Несколько местных жителей рассказали журналистам, что привыкли к звуку от самолетов, которые летают низко над деревней, а вот другим этот шум дается тяжело. Но все они переживают, что будет с деревней после открытия второй взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Несколько дней назад в парламенте сенатор и директор «Озерицкого-Агро» Смолевичского района Нина Железнова напомнила министру транспорта и коммуникаций Анатолию Сиваку о проблемах небольшой деревни под боком у аэропорта.

— Почти над нашим домом, метрах в тридцати, будет проходить трасса самолетов. А в рекламе по телевизору показывают, что после открытия новой полосы здесь будут в сутки летать сотни самолетов, — рассказывает житель Пятилетки Петр Шабловский.

— Особенно шумно стало после того, как между нами и аэропортом ураган повалил лес, теперь никакой защиты нет, — добавляет его жена Зинаида.

У Шабловских добротный дом, несмотря на то что с ним не раз случались беды. Когда-то он сгорел дотла — отстроили заново, в 2016 году ураган снес с хаты крышу — восстановили. А вот теперь из-за большой стройки в аэропорту снова непонятно, где придется жить.

На то, что и с первой ВПП самолеты летают порой прямо над хатами (особенно хорошо гул слышен ночью и рано утром), Пятилетка уже жаловалась. Чтобы решить проблему, даже меняли трассы самолетов.

Жительница Пятилетки Мария добавляет: ночью, когда пролетает самолет, в серванте в ее доме дрожит посуда.

Еще жители жалуются на плохую воду.

— Нальешь воду в бочку, а через пару часов на ней круги — как от солярки, — говорят местные, они считают, что авиационное топливо, которое сжигают самолеты, может попадать в колодцы.

Еще во время общественных обсуждений в начале 2016 года проектировщики новой застройки аэропорта говорили, что деревня попадает в зону посадки воздушных судов. По требованиям безопасности полетов здесь не допускается размещение населенных пунктов.

Безопасность даже больше, чем экология, беспокоит жителя Пятилетки Геннадия, он бывший пилот.

— Осевая линия полосы после взлета будет над нами проходить, — говорит пенсионер. — Это очень опасно. После взлета в авиации бывают серьезные случаи, а если вдруг самолет рухнет, то он может принести много проблем.

У жителей Пятилетки есть письмо от администрации Октябрьского района Минска, которое прислали весной 2017 года. Там черным по белому написано, что 18 жилых домов в деревне придется в первую очередь вынести из зоны сверхнормативного звукового воздействия.

— Тут еще написано, что в зону превышения звукового воздействия попадают 73 участка, — зачитывает документ еще одна местная жительница Тамара Дидуэль.

Кроме выноса части домов, проект второй ВПП предполагал, что рядом с деревней построят шумозащитный экран, облицуют дома специальными материалами, установят особые окна — все это указано и в письме районной администрации. Но вот идут годы, полоса уже почти построена, а в Пятилетке ничего не изменилось.

— Стеклопакеты многие семьи ставят сами. По поводу шумозащитного экрана, конечно, непонятно, чем он нам поможет. У Шеметово (садовое товарищество неподалеку. — Прим.) такой поставили. А над нами что поставить — купол, что ли? Самолеты-то летают сверху! — рассуждает Петр Шабловский.

— Вот мы хотели бы жить нормально, провести газ в деревню — газопровод всего в километре от нас, — рассказывает Тамара Дидуэль. — Готовы делать это за свои деньги, создали газовое товарищество. Но чтобы провести газ, на каждый дом надо будет внести 5−10 тысяч долларов. Для нас это и так немаленькая сумма, но будем собирать по копейке. А представьте, если мы вложим деньги, а наши дома потом соберутся сносить?

Жители возмущаются: за годы уже устали жить в подвешенном состоянии. В июле ходили на прием к директору аэропорта Дмитрию Меликяну, спрашивали, что же будет с ними после запуска второй полосы.

— Теперь говорят, что никого вообще не будут отселять, — рассказывает Тамара. — А еще все говорят: давайте подождем, пока взлетит первый самолет. А потом говорят: как откроем вторую — начнем же ремонтировать первую. А нам все это время что делать? Мы же сейчас живем!

В то, что после запуска второй ВПП самолеты обяжут облетать Пятилетку, в деревне не верят — уж слишком прямо они на пути после взлета и перед посадкой.

Жители Пятилетки обращались к «депутатам», ходили на прием к губернатору, писали в администрацию правителя.

В этом году, 16 июля, Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья прислал нескольким семьям в деревне ответ (письмо есть в редакции). Эпидемиологи сообщили жителям, что при рассмотрении архитектурного проекта по строительству второй ВПП под самолет А380 Минприроды выявило нарушения требований природоохранного законодательства — как раз в части безопасных условий для жизни и здоровья людей, которые проживают в районе строительства. Национальному аэропорту и органам власти предлагали принять меры по их устранению, а строительный проект представить на госэкспертизу. В случае невыполнения условий Минприроды оставляет за собой право приостановить хозяйственную деятельность, которая вредит окружающей среде.

В августе Национальный аэропорт «Минск» приглашал местных жителей на замеры уровня звуков, которое организовали возле деревни Пятилетки.

— Два раза по нескольку дней замеряли. Нас приглашали официальными письмами, ну мы и пришли. Там были сотрудники службы, которая проводила измерения, и представители аэропорта. Стоят, что-то записывают, переговариваются тихо между собой. Ну мы спрашиваем: а какая норма? Они сначала сказали самим искать ответ в постановлении Минздрава № 115. Мы возмутились, так они говорят: 45−50 децибел, а ночью — до 60… Мы спрашиваем: так, а вы сколько намерили? Нам сказали, что информация секретная, заказчик — Национальный аэропорт — вот только ему и расскажут. Так для чего, спрашиваем, нас в таком случае пригласили на замеры? Мы для чего здесь находимся — для мебели, что ли? Мы взяли и ушли, — жители Пятилетки, вспоминая такое отношение, возмущаются и сейчас.

Tut.by обратился в Национальный аэропорт «Минск» с просьбой рассказать о результатах замеров уровня звука от самолетов в Пятилетке.

— Для города, для страны этот транспортный узел очень важен — мы это понимаем, аэропорту надо развиваться, — подытоживает Тамара Дидуэль.

— Но что же делать нам? Мы хотим жить в безопасности — но что наша деревенька для республики? — добавляет Зинаида Шабловская.