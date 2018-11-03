Захаров: Баранов будет главным тренером минского «Динамо»
- 3.11.2018, 21:41
Главный тренер «Юности» заявил, что Алексей Баранов уже подписал контракт с «зубрами».
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал, почему тренер Алексей Баранов отсутствовал на матче экстралиги против U-20.
– Почему сегодня в тренерском штабе «Юности» отсутствовал Алексей Баранов?
– Он подписал с минским «Динамо» контракт, поэтому его не было. Нам сказали, что если эта игра будет проиграна, он будет главным тренером минского «Динамо», – сказал Захаров.
Напомним, минское «Динамо» сегодня проиграло «Барысу».