Захаров: Баранов будет главным тренером минского «Динамо» 3.11.2018, 21:41

Главный тренер «Юности» заявил, что Алексей Баранов уже подписал контракт с «зубрами».

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал, почему тренер Алексей Баранов отсутствовал на матче экстралиги против U-20.

– Почему сегодня в тренерском штабе «Юности» отсутствовал Алексей Баранов?

– Он подписал с минским «Динамо» контракт, поэтому его не было. Нам сказали, что если эта игра будет проиграна, он будет главным тренером минского «Динамо», – сказал Захаров.

Напомним, минское «Динамо» сегодня проиграло «Барысу».