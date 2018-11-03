КНДР угрожает возобновить ядерную программу 3.11.2018, 21:54

В Пхеньяне заявили, что возобновят развитие ядерного арсенала, если США не отменят санкции.

Северная Корея пригрозила возобновлением развития ядерного арсенала в случае, если Соединенные Штаты Америки не отменят экономические санкции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявили в Министерстве иностранных дел КНДР, Пхеньян может вернуться к политике одновременного создания ядерного арсенала и экономического развития.

"США думают, что постоянно повторяющиеся санкции и давление приведут к денуклеаризации. Такая мысль вызывает лишь смех", - говорится в заявлении северокорейского МИД.

Напомним, на встрече в июне 2018 года диктатор КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о готовности к совместным действиям по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Кроме того, США пообещали Северной Корее гарантии безопасности.

В мае КНДР уничтожила свой ядерный полигон Пхунгэри, взорвав его.