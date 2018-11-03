Видеофакт: В Украине провели боевые испытания мобильного ЗРК С-300В1 3.11.2018, 22:14

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Украинские военные впервые за 19 лет применили мобильную зенитную ракетную систему С-300В1 на учениях.

В Украине впервые за последние 19 лет прошли боевые испытания мобильного зенитно-ракетного комплекса С-300В1. Об этом начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко сообщил у себя в Facebook, передает liga.net.

"В течение последних дней находился на учениях подразделений противовоздушной обороны на юге Украины. Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели", - написал Муженко.

Он отметил, что успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского ОПК.