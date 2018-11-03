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Минское «Динамо» опровергло информацию о подписании контракта с Барановым

  • 3.11.2018, 22:44

Сам Алексей Баранов также опроверг эту информацию.

Минское «Динамо» опровергло информацию о том, что тренер «Юности» Алексей Баранов подписал контракт с «зубрами», сообщает sport.tut.by.

«Заявляем официально: это сообщение не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе «Динамо».

Сам Алексей Баранов также опроверг эту информацию, заявив, что не был на матче, так как играл за команду Лукашенко в Шклове, передает belarushockey.com.


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