Минское «Динамо» опровергло информацию о подписании контракта с Барановым 3.11.2018, 22:44

Сам Алексей Баранов также опроверг эту информацию.

Минское «Динамо» опровергло информацию о том, что тренер «Юности» Алексей Баранов подписал контракт с «зубрами», сообщает sport.tut.by.

«Заявляем официально: это сообщение не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе «Динамо».

Сам Алексей Баранов также опроверг эту информацию, заявив, что не был на матче, так как играл за команду Лукашенко в Шклове, передает belarushockey.com.