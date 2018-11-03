В Египте назвали причину крушения истребителя МиГ-29М 3.11.2018, 22:51

Вооруженные силы Египта получили истребитель российского производства в 2018 году.

В армии Египта назвали предварительную причину крушения истребителя МиГ-29М российского производства.

Причиной аварии истребителя МиГ-29М российского производства в Египте стали неполадки в системе управления. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщил официальный представитель египетской армии в Twitter, передает korrespondent.net.

По его словам, инцидент произошел в ходе тренировочного полета. Летчик остался жив.

Известно, что египетские ВВС получили указанный самолет в 2018 году.

Напомним, в Египте во время выполнения тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М российского производства.

В начале октября в Московской области упал истребитель МиГ-29. Самолет принадлежал ЛИИ имени Громова. Причиной его падения, по предварительным данным, стала неполадка в системе управления. Летчикам удалось катапультироваться.