Белорус поделился впечатлениями от трассы Белосток - Варшава 3.11.2018, 22:57

Фото: abw.by

Теперь белорусы от границы до польской столицы могут добраться за два часа.

Неделю назад мы писали о том, что скоростную трассу S8 на участке Белосток - Варшава после долгих лет реновации сдали в эксплуатацию в полном объеме.

Справедливо утверждение о том, что этого момента ждала вся Восточная Польша. Но не менее справедливо и то, что тысячи белорусов теперь вздохнут с облегчением, ведь для наших соотечественников это один из главных путей на Запад.

Фото: abw.by

Некоторые читатели abw.by уже успели проехать по долгожданной трассе. Вот что они написали в комментариях:

"Классная дорога там вышла! Отбойники везде, звуковые экраны есть вдоль каждого населённого пункта. Переходы (мосты) над дорогой для животных, сетка есть везде, разметка ночью видна идеально. И самое качественное - шум от шин минимален, видать, правильный состав покрытия. Респект полякам, а нашим еще как до луны".

Фото: abw.by

"Согласен с комментарием выше. Уже обкатал этот кусок, наконец-то можно из Белостока до Варшавы за пару часов доехать. Как ранее тут обсуждали, с тем, что делают у нас и за большие деньги, сравнивать нечего, для примера можно взять М6".

Фото: abw.by

"Ура! Отличная дорога, покрытие изумительное. В Германии такие трассы еще поискать нужно. Кстати, благодаря такому покрытию расход топлива на машине просто удивляет. Возвращался из Чехии через Вроцлав, Варшаву и Белосток, практически везде ехал 150 км/ч, а расход меньше, чем у нас по М1 при скорости 120 км/ч. По ходу дело не в качестве бензина, а в качестве покрытия дороги".

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Одним из тех, кто с нетерпением ждал открытия трассы, был и наш давний знакомый abw.by Евгений, который работает в Польше и часто ездит в Беларусь к друзьям и родственникам. Мы связались с Евгением, чтобы узнать первые впечатления о новой дороге.