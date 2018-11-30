Госдеп США: Трамп направил Москве мощный и ясный сигнал 30.11.2018, 8:04

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Фото: Reuters

России грозит изоляция.

Своим решением отменить запланированные двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп направил Москве «мощный и ясный сигнал»: если задержанные российскими властями в Крыму украинские корабли и их экипажи не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино. Стенограмма брифинга опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства, сообщает РБК.

«Относительно того, что мы добиваемся: твиты президента [США] по этому вопросу были совершенно ясны: это возвращение [Украине] украинских моряков и кораблей», — сказал Палладино, заметив, что «агрессия, которую мы наблюдали на этой неделе, неприемлема». «[Сообщениями Трампа Москве] было направлено мощное сообщение», — подчеркнул представитель ведомства. Отвечая на вопрос, что именно Соединенные Штаты хотели передать российским властям подобным сигналом, Палладино сказал: «Изоляция».

«Мы — наши европейские партнеры из НАТО, ОБСЕ, Европейского Союза — все выступили с сильными заявлениями [по этому поводу]. Состоялись чрезвычайные сессии [этих организаций]. Есть объединение оппозиции и решительное осуждение за агрессию, которую мы наблюдали», — добавил представитель госдепа. Для Соединенных Штатов, по его словам, позиция по этому вопросу «была очень ясной» и определенной: от президента и до американского постпреда при ООН [Никки] Хейли и госсекретаря [Майка] Помпео». «Они [российские власти] должны вернуть Украине их корабли и задержанных членов экипажа», — заключил Палладино.