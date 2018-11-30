ВВС Бельгии перехватили над Балтикой российские истребители Су-27 30.11.2018, 8:18

Военные самолеты РФ пытались пролететь над Балтийским морем без плана полета.

Истребители ВВС Бельгии перехватили над Балтикой российские военные самолеты. Об этом бельгийское министерство обороны сообщило в четверг, 29 ноября. По информации Брюсселя, российские истребители Су-27 (по обозначению НАТО - Flanker) пытались пролететь над Балтийским морем "без представления плана полета". ВВС Бельгии опубликовали видео инцидента, который произошел накануне, 28 ноября, в своем микроблоге в Twitter, сообщает dw.com.

Истребители НАТО сотни раз в год вылетают для контроля и сопровождения российских самолетов в международном пространстве. По данным агентства dpa, за первые восемь месяцев 2018 года самолеты альянса совершили 180 таких вылетов.

В 2004 году в связи с расширением НАТО на восток Североатлантический альянс взял на себя обязательства осуществлять патрулирование воздушного пространства всех независимых государств-участников организации, нуждающихся в такой поддержке.

31 августа 2018 года Бельгия возглавила программу по защите воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии. Четыре истребителя F-16 бельгийских ВВС размещены на авиабазе в районе литовского города Шауляй.