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Украина разорвала 48 договоров с РФ

  • 30.11.2018, 8:28
Павел Климкин
Фото: Anadolu Agency/Getty Images

В ближайшем будущем будет расторгнуто еще 40.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за последнее время было прекращено действие 48 договоров, заключенных с Россией.

Климкин также сообщил, что в ближайшем будущем будет разорван договор О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, передает Интерфакс-Украина.

"Мы за последнее время убили 48 двусторонних договоров... Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу", - заявил Климкин.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.


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