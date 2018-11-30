Гродненского олигарха подозревают в умышленном уничтожении имущества 30.11.2018, 8:35

Хваливший Лукашенко бизнесмен оказался в центре скандала.

На гродненского владельца нескольких отелей Станислава Семашко завели уголовное дело. Причиной стали найденные на его даче остатки архитектурного декора, которые, предположительно, принадлежат мастеру из-под Минска Георгию Приходько, сообщает «Белсат».

Отель «Семашко» – один из самых дорогих отелей Гродно, который принадлежит предпринимателю

Как рассказал Приходько Радио «Свобода», еще прошлым летом для нового отеля на улице Калючинской 23 в центре Гродно фирма «ГорСтрой» в устной форме заказала у него декор. Георгий Приходько получил аванс, изготовил отделку на сумму более 23 тысяч рублей, однако письменного договора так и не дождался. Как не дождался и полной оплаты за работу. Более того, в экономическом суде Минской области Станислав Семашко добился возврата уплаченного Приходько аванса. При этом возвращать ценную отделку мастеру никто не собирался, а сам декор таинственным образом исчез с территории отеля.

Отель «Семашко» – один из самых дорогих отелей Гродно, который принадлежит предпринимателю

С просьбой разобраться в этом деле мужчина обратился в милицию. Через какое-то время следователи показали Георгию изрубленные топором осколки его декора, найденные в мешках на даче Семашко под Щучином.

Отель «Семашко» – один из самых дорогих отелей Гродно, который принадлежит предпринимателю

Следственный комитет завел уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества в крупном размере (часть 2 статьи 218 Уголовного кодекса Беларуси). Станислава Семашко вместе с женой подозревают в уничтожении 975 элементов декора. Банковские счета и дом Семашко арестовали, а сам предприниматель подписал подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Новый отель Cтанислава Семашко недалеко от Советской площади, для которого предназначался декор

Георгий Приходько рассказал, что тюрьмы для Семашко он не хочет и хочет, чтобы ущерб возместил «ГорСтрой», в частности Вячеслав Радюкевич, с которым мужчина вел переговоры.

Новый отель Cтанислава Семашко недалеко от Советской площади, для которого предназначался декор

Чем известен гродненский предприниматель?

Станислав Семашко в Гродно – личность известная. В 2009 году он со скандалом занял пост главы отобранного белорусскими властями Союза поляков Беларуси, который возглавлял до 2011 года. Притом, что до момента получения должности в организации с польской жизнью Станислав Семашко не был никак связан и даже не знал польского языка. Предприниматель неоднократно демонстрировал свою приверженность Лукашенко и отказывался высказываться на белорусском языке.

Новый отель Cтанислава Семашко недалеко от Советской площади, для которого предназначался декор

Интересно, что еще перед этим скандалом в начале 2000-х годов газета «Советская Белоруссия» в ряде статей пыталась привлечь Станислава Семашко к уголовной ответственности за создание мемориального кладбища немецким солдатам, погибшим во Второй мировой войне. Однако мемориал в городке Щучин предприниматель создавал на месте, где никогда не было захоронений.