«Подвиг» британца Брилева 11 Telegram-канал «СерпомПо»

30.11.2018, 8:39

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Сергей Брилев

Пропагандист выстрелил своим хозяевам в спину.

Гражданин Великобритании, известный ведущий российского телевидения Сергей Брилев, признал факт наличия у него гражданства Британии, страны, против которой власти России ведут пропагандистскую войну. Брилев говорит в свою защиту:

«Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС».

Но проблема у Брилева и работодателей Брилева не в их отношениях.

Проблема у них с народом России.

Она в том, что Брилев – пропагандист, участник многолетнего путинского марафона — «патриотического» антизападного шоу на российском телевидении.

И теперь, вдруг, выяснилось, что он – британский гражданин с огромными деньгами, вложенными в Великобританию и полученными от российского государства за услуги Брилева – одурачивании российских граждан.

Расследование Навального обнулило Брилева в глазах его зрителей – тех, кто ничего не знал о его британском гражданстве и огромных (по меркам обычных российских людей) деньгах, вывезенных Брилевым из России.

Раскрытый для публики британец Брилев «помог» своим работодателям, начиная с Путина, сделать еще один шаг к потере легитимности системы власти и пропаганды, установленной в России.

Благонравный, «умеренный и аккуратный» Брилев ничем по сути не отличается от Киселева, Соловьева, Шейнина, Скабеевой с их стилистикой трамвайных хамов и ликующей гопоты. Так же лжив и лицемерен.

Брилев этого не понимает. В ответе Навальному он нисколько не интересуется тем, что теперь скажут о нем его зрители, участники «люблю Россию и Путина – шоу».

Потому что здесь и сказать нечего. Все ясно без слов. Брилев своим британским гражданством выстрелил своим в спину.

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