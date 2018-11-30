Победа над ПАОКом гарантирует БАТЭ выход в плей-офф Лиги Европы 30.11.2018, 8:45

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В заключительном туре группового раунда Лиги Европы БАТЭ для выхода в плей-офф достаточно победить в гостях ПАОК, сообщает pressball.by.

БАТЭ побеждает ПАОК. Тогда даже при равенстве очков с "Види" (в случае если венгерский клуб обыграет "Челси") у борисовчан будет преимущество за счет побед в личных встречах.

БАТЭ играет с ПАОКом вничью. В этом случае путевку в плей-офф борисовчанам принесет любой результат в параллельном матче, кроме победы "Види". Если венгры выиграют у "Челси", то дальше пройдут именно они.

БАТЭ уступает ПАОКу. Тогда при любых раскладах борисовчане не выходят в плей-офф. Если "Види" наберет очки в игре с "Челси", то венгры и пройдут в еврокубковую весну.

Если "Види" проиграет "Челси", то у трех команд — БАТЭ, "Види" и ПАОКа — окажется по шесть очков. Причем в закрутке на троих у них также будет равное количество баллов — и на первый план выйдет разница забитых и пропущенных мячей (матчи с "Челси" в расчет браться не будут).

Прямо сейчас в закрутке разница мячей у "Види" — "минус 1". И она уже не изменится. У ПАОКа — "0". У БАТЭ — "плюс 1". Таким образом при любой победе греков, у них окажется лучшая разница мячей в закрутке.

Такова цена крупного поражения от ПАОКа в Борисове — 1:4. Даже поражения 1:3 или 2:4 позволили бы БАТЭ проиграть в Салониках с минимальной разницей в счете (0:1, 1:2, 2:3...) — и выйти в плей-офф при условии, что "Види" уступит "Челси".

Тем не менее, сейчас все в руках самих борисовчан.

Группа "L": Челси — 15 очков (5 игры), БАТЭ — 6 (5), Види — 6 (5), ПАОК — 3 (5).

Оставшиеся матчи. 13.12. ПАОК — БАТЭ, Види — Челси.