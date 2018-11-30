Ученые: Скоро можно будет делиться ароматом кофе по утрам 2 30.11.2018, 8:50

Уже проведен эксперимент с добровольцами по передаче запахов в «электронном» виде.

Запах в электронном виде. Звучит фантастически! Однако за рубежом уже проходит активная фаза тестирования передачи «цифрового запаха», сообщает coffeetea.ru.

Малайзийские ученые уже провели эксперимент с добровольцами по передаче запахов в «электронном» виде.

31 добровольцу ввели в нос электроды для «подключения» к нейронам, ответственным за восприятие запахов. Испытуемым передавали слабый разряд тока, что приводило к появлению виртуальных запахов.

В ходе эксперимента удалось передать порядка десяти ароматов – фруктовый, древесный, мятный… В дальнейшем для передачи запахов планируется использовать Интернет, используя специальные гарнитуры.

Освоив «цифровые запахи» в полной мере, это добавит новые, более реальные ощущения в виртуальную реальность.