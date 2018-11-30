Навальный и математика 1 30.11.2018, 8:57

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Алексей Навальный

«Умное голосование» объединит протестный электорат в РФ.

Алексей Навальный запустил новый проект — сайт «Умное голосование», который призван объединить протестно настроенный электорат против «Единой России», сообщает «Новая газета».

Проект, определяющий наиболее сильных кандидатов от оппозиции в каждом избирательном округе на основе данных соцопросов, приурочен к старту нового электорального цикла. В 2019 году по всей стране пройдут региональные выборы разного уровня, включая выборы в Мосгордуму и выборы губернатора Санкт-Петербурга. «Мы разные, но у нас одна политика — мы против монополии «Единой России». Все остальное — математика», — пишет оппозиционер.

Формула электорального успеха

Стратегия «умного голосования» заключается в чистой математике, уверяет Навальный: обычно на выборах кандидат-единоросс побеждает с 35–45% голосов, а остальные 55–65% распределяются между представителями парламентской и несистемной оппозиции. Его проект, основывающийся на результатах предыдущих выборов и социологических данных, будет подбирать каждому избирателю наиболее популярного кандидата от оппозиции. Протестное голосование должно консолидироваться вокруг одного кандидата — будь то представитель КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» или «Яблока» — ради победы над единороссами.

Предложение поддерживать всех кандидатов, кроме единороссов, резко контрастирует с предыдущей политической стратегией Навального. В прошлом году оппозиционер объявил бойкот президентским выборам после того, как ЦИК не зарегистрировал его в качестве кандидата. До этого оппозиция многократно пыталась объединиться против власти: сам Навальный в 2011 году призывал голосовать на выборах в Государственную думу за «любую партию, против «Единой России», которую он тогда впервые назвал партией «жуликов и воров».

Но выступить единым фронтом у демократов получается редко. Не случилось и объединения Навального с другим оппозиционным кандидатом на пост президента России — Ксенией Собчак. Навальный агитировал своих сторонников бойкотировать выборы, чтобы снизить явку и поставить тем самым под сомнение легитимность их результатов.

Смену траектории — от бойкота к протестной мобилизации — оппозиционер объясняет тем, что, в отличие от президентских выборов, на выборах в регионах есть реальный шанс победить:

— Есть митинги, есть акции, есть расследования и т.д. и т.п., но есть и выборы. Они разные, мы относимся к ним по-разному. Какие-то можно только бойкотировать, как это было с последними президентскими. В каких-то участвовать почти бесполезно из-за уровня фальсификаций. Но в каких-то вполне можно побеждать. В первую очередь это касается выборов в крупных городах.

Напомним, что проект Навального, созданный для того, чтобы «помочь» избирателю выбрать правильного кандидата, не первый в своем роде. В 2017 году команда Дмитрия Гудкова и Максима Каца запустила «политический Uber» — платформу для демократических выдвиженцев на муниципальных выборах в Москве. С помощью сервиса можно было узнать, какой избиратель представляет демократов в каждом из округов. В результате в целом ряде муниципальных советов большинство мест получила оппозиция.

Создавая систему «Умное голосование», Навальный преследует две основные цели: подготовиться к выборам в Мосгордуму в 2019 году, в которых будут принимать участие его сторонники, и «вписаться» в стратегию протестного голосования, выстрелившую во время последних региональных выборов, считает политтехнолог «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

Феномены Фургала, Коновалова, Ищенко и Сипягина, пошатнувших позицию кандидатов от власти, показали, что люди готовы голосовать за кого угодно, только не за «Единую Россию».

Обреченный на победу. Кандидат от ЛДПР выиграл выборы во Владимирской области, хотя делал все от него зависящее, чтобы не стать губернатором.

Этот тренд может продолжиться и в следующем году. Раздражение, вызванное повышением пенсионного возраста, не улетучится к 2019 году, говорит политтехнолог Владимир Перевозчиков, и, хотя единый день голосования пройдет только следующей осенью, проект Навального — хороший старт для объединения протестного электората на этой почве. «Протестный электорат не за демократов либо против коммунистов и эсеров. Он голосует за того, кто в конкретном регионе или округе больше выражает протестные мнения», — утверждает эксперт.

«Я думаю, что в первую очередь Навальный ориентирован на выборы в Мосгордуму, но похожий проект уже был у Гудкова, поэтому ему надо было придумать что-то свое», — говорит Макаркин. Платформа Гудкова призывала поддерживать только кандидатов-демократов, за исключением нескольких ситуативных выдвиженцев от парламентских партий, — например, Елены Шуваловой от КПРФ, которая выступала против реновации. При этом многие другие кандидаты от коммунистов играли роль спойлеров.

«Я не против этой системы, но нужно внимательно отнестись к критериям отбора кандидатов, — говорит Гудков. — Я бы поддерживал в первую очередь сторонников наших взглядов, представляющих настоящую оппозицию. Надо поддерживать всех, кроме «Единой России», но только тех, кто нелоялен руководству парламентских партий, кто более-менее самостоятельно принимает решения. И важно не поддержать тех, кто под видом оппозиции пройдет от парламентских партий».

При этом проект Навального не предусматривает никакого предпочтения демократической оппозиции перед оппозицией системной, сетует председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова:

— Меня, конечно, удивило то, что Алексей Навальный записал и коммунистов, и ЛДПР, и справедливороссов в оппозицию, хотя огромное количество примеров их политических действий демонстрирует, что оппозицией они не являются. Парламентские партии давно могли внести в Госдуму инициативы, изменяющие избирательное законодательство: например, отмену муниципального фильтра.

Математика вместо бойкота

В отличие от платформы Гудкова, которая предполагала регистрацию самих кандидатов и помощь в проведении кампании, система Навального будет чисто информационной и ориентированной на избирателя. Это может сыграть на руку системным кандидатам, которые не хотят быть аффилированными с демократами.

«Обычно парламентские партии не взаимодействуют с Навальным, но здесь у них будет алиби, поскольку они нигде не регистрируются. Это может быть важно на выборах глав регионов, куда оппозиционные кандидаты не могут пройти из-за муниципального фильтра, но присутствует хотя бы одна парламентская партия», — полагает Макаркин.

В КПРФ «Новой» заявили, что поддерживают любые инициативы, которые увеличивают протестное голосование и привлекают избирателей на участки, но выступают категорически против «сушки» явки и бойкота выборов.

«Мы всегда выступаем оппонентами «Единой России», потому что партия власти со своей политической программой полностью не соответствует нашей программе. Это доказано на всех выборах разного уровня. Этот процесс [объединения народно-патриотических сил] идет достаточно давно, вне зависимости от того, что Навальный решил сейчас сказать», — сказал пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

Сейчас стратегия бойкота выборов стремительно теряет своих сторонников, но нет гарантий, что новая «электоральная математика» от Навального окажется более эффективным подходом. Поражение «Единой России» не всегда ведет к победе демократических кандидатов. «Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Иркутской области Сергей Левченко охотно сотрудничают с властью и малоотличимы от единороссов», — говорит Макаркин. Это касается и новой волны «оппозиционных» глав регионов: если они так же легко пойдут на компромиссы с Кремлем, то протестный избиратель неизбежно разочаруется в этой стратегии.

Кроме того, могут возникнуть конфликтные ситуации внутри самих демократических сил. Например, кого поддержать в ситуации, когда кандидат от «Яблока» на старте немного отстает от кандидата КПРФ? Гудков сообщил «Новой», что не планирует конкурировать с Навальным и выдвигать свой собственный список кандидатов, как на муниципальных выборах в 2017 году, но выступил за «исключительно демократическую коалицию».

Кандидат от протеста должен быть консолидированным, но гарантий, что парламентские и несистемные партии смогут договориться и выбрать по одному кандидату в каждом отдельном округе, нет, считает Перевозчиков. «Если попытки объединиться даже внутри несистемной оппозиции раз за разом терпели крах, рассчитывать на договоренности с парламентскими партиями еще сложнее из-за идеологических противоречий», — говорит эксперт.

Либеральная часть российского электората тоже может негативно отреагировать на появление представителей системных партий в списке Навального. «Что важнее — навредить власти, проголосовав за кандидата, которого Навальный считает самым проходным, или провести идеологически близкого кандидата? Здесь либеральные избиратели могут разделиться», — полагает Макаркин.

Сам Навальный утверждает, что голоса избирателей должны «в первую очередь рушить монополию «Единой России», а уже во вторую очередь отражать наши личные идеологические предпочтения».

Другой спорный вопрос — методика, с помощью которой команда Навального будет определять шансы кандидата на победу. На основании каких социологических данных будут выбираться наиболее популярные кандидаты для поддержки протестного электората? Результаты предыдущих выборов не всегда позволяют сделать правильные прогнозы, говорит Слабунова: «Все это дает пространство для манипуляции избирателями».

Еще один недостаток проекта Навального, который должен мобилизовать весь протестный электорат, состоит в том, что он находится в интернете, отмечает политтехнолог Владимир Перевозчиков: «Избирателя еще нужно довести до избирательного участка». Однако сама идея консолидации протеста против партии власти вполне логична в ситуации высоких протестных настроений на фоне пенсионной реформы. Те люди, которые выходили на антипенсионные митинги, организованные в том числе Навальным, потом шли на участки и голосовали против единороссов.