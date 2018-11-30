Как американский сланец победил Россию и ОПЕК Иван Чумаков, «Эхо Москвы»

30.11.2018, 9:08

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Для России результаты сланцевой революции будут ужасающими.

Многие уже заметили неожиданные перемены в мировой экономике и в частности на рынке нефти. За последний месяц цена нефти упала с 86,72$ до 58,42$ за баррель. А за последние 6 месяцев цены индикативных фьючерсов мировой экономики упали на: алюминий (European premium) на 34,98%, лесоматериалы на 44,03% , бензин на 36,20%, свинина на 24,22%. Все это нам говорит о серьезных проблемах в мировой экономике и разрастающемся мировом экономическом кризисе.

Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на изменения в функционировании мировой экономики. Как вы помните, нефть используется прямо или косвенно в производстве почти всех товаров и услуг в мире. То есть цену на нефть можно смело назвать очищенным совокупным индикатором роста или падения мировой экономики. В последние 45 лет в мире сложилась ситуация, когда группа стран производителей нефти влияла на развитие мировой экономики. Производители нефти договаривались между собой, сокращали добычу и получали управляемый рост цен, а также ресурс политического влияния на страны потребители нефти и в целом на мировую экономику. Так было, но пришел момент, когда у стран производителей нефти пропала не только возможность политического влияния, но и возможность регулирования цен на свой продукт.

23 февраля 2015 года я опубликовал статью, в которой описывал эффект сланцевого рычага США. В тот момент я задался вопросом, к чему может привести рост сланцевой добычи в США? Для меня ответ оказался достаточно прост: «На первом этапе – к частичной энергетической независимости, затем – к возможности ценового влияния на международный рынок энергоносителей, и наконец – к экономическому росту. В мире есть три глобальных производственных региона: Северная Америка, Европа, Азия, потребляющие большие объемы нефти и энергоносителей. К примеру, потребление нефти только в США составляет 19 миллионов в сутки. Мировая добыча нефти в 2013 году составила 90,7 миллиона баррелей в сутки. А теперь предположим, что США берут ориентир на частичную энергетическую независимость за счет использования сланцевых месторождений нефти. Следовательно, страна отказывается от потребления какого-то объема импортируемой нефти. Значит, на мировом рынке нефти образуется избыточное предложение – в том размере, от которого отказываются в США. При этом число производителей нефти остается прежним, никто не готов снижать добычу, потому как это уменьшит их долю рынка. Можно быть уверенным, что никто из производителей не будет сокращать добычу ради другого производителя. По мере того как будет наращиваться добыча сланцевой нефти, на мировом рынке образуются дополнительные объемы предложения. Это и будет снижать цены на нефть.

Что это для США и какой это козырь? Мягко говоря, огромный! Он имеет не только экономический, но и политический характер. Только представьте себе, что цены на нефть возвращаются на уровень 100 долларов за баррель. Довольны все нефтяные державы, их бюджеты наполняются нефтедолларами. Сланцевые проекты тем временем активно развиваются и приносят свою прибыль (что очень важно, в западной экономической культуре нет места остановке в развитии, то есть, сланцевые проекты будут инвестировать те же сверхдоходы в повышение собственной конкурентоспособности по отношению к классической добыче). Высокие цены на нефть в мире позволяют рентабельно пользоваться сланцевыми месторождениями в стране и наращивать добычу, стараясь пренебрегать импортными поставками. Что приведет в результате к образованию на рынке избыточного объема нефти.

Если мировая экономика не нарастит объемы потребления, то цена опять падает. Что же дальше?! Цены опускаются до критических значений для сланцевой отрасли, США возобновляет импортные закупки по цене ниже, чем на сланцевых месторождениях. И даже в этом случает экономика США остается как в экономическом, так и в политическом плюсе. Дешевая нефть при наличии развитой структуры экономики и большого рынка сбыта – это экономический рост за счет высвобождения инвестиций. Дешевая нефть заставляет сланцевиков адаптироваться к жестким условиям среды, что повышает эффективность и рентабельность добычи. Политической выгодой будет возможность ценового влияния на рынки энергоносителей. Даже при банкротстве всех производителей сланцевой нефти в США мы не увидим краха этой индустрии.»

Так что же мы видим сегодня на рынке нефти? На конец ноября 2018 года в США добывали в среднем 11,05 миллиона баррелей нефти в сутки, Саудовская Аравия — 10,489 миллиона баррелей нефти в сутки (по слухам на конец ноября 2018г СА добудет 11,3 млн.баррелей в сутки), а Россия — 10,77 миллиона баррелей нефти в сутки.(Источник) В феврале 2015 года объем сланцевой добычи в США составлял 5 841 980 баррелей в сутки. А уже на конец ноября 2018 года объем сланцевой добычи в США достиг 7 943 460 баррелей в сутки.(www.eia.gov) Цена на нефть упала с 86,72$ до 58,42$ за баррель. И вот ОПЕК+ вновь собирается договариваться о сокращении добычи нефти, в надежде опять навязать всему миру свою волю.

Но на рынке нефти появился игрок, который не желает договариваться, сокращая добычу, а хочет конкурировать! Как вы уже догадались, это США. Многие могут сказать ну и что тут такого, если они не будут сокращать добычу нефти? В таком случае происходит слом манипуляционной схемы, с помощью которой производители нефти навязывали миру необходимый им уровень цен. Чтобы не быть голословными упрощенно представим два варианта развития будущих событий.

ОПЕК+ сокращает добычу нефти, и все участники честно соблюдают объемы добычи и продаж. В результате на рынке образуется высвободившийся объем спроса по цене (n)

, который будет с высокой долей вероятности удовлетворен производителями нефти из США, которые не участвуют в ценовом сговоре.

ОПЕК+ не сократит добычу, и все участники начнут конкурировать за рынки сбыта и клиентов, увеличивая добычу или понижая цену, или и то, и другое. США, естественно, тоже будут вносить свой конкурентный вклад. В результате это приведет только к снижению цен и выживанию сильнейших производителей нефти.

Как вы видите, любые попытки ОПЕК+ повлиять на рынок не приведут к искомому результату в условиях, когда США не готовы к регулированию добычи и цены на нефть. Результат для мира один: диктат производителей нефти, привыкших к манипулированию рынком, уходит в прошлое. Для России результаты этих процессов мне видятся исключительно ужасающими!

6 декабря ОПЕК+ собирается в Вене, чтобы выработать стратегию добычи на 2019 год. В тоже время Дональд Трамп призывает Саудовскую Аравию воздержаться от снижения добычи и радуется снижению цен на нефть. Цитата из Twitter Дональда Трампа: «Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо вам, президент Т)». В Кремле верили и, предполагаю, верят еще, что с Дональдом Трампом получится договориться на полях саммита G20 в Аргентине. Но вера, как известно «умирает последней».

Иван Чумаков, «Эхо Москвы»