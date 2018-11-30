Тымчук: Нападением на украинских моряков руководил непосредственно вице-адмирал Медведев

Тымчук: Нападением на украинских моряков руководил непосредственно вице-адмирал Медведев1
- 30.11.2018, 9:24
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В сети появилось досье на российского «флотоводца».
Организацией провокации против украинских военных руководил вице-адмирал, заместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев. Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС) Дмитрий Тымчук.
"Провокацией (совместной операцией погранслужбы ФСБ и ЧФ РФ) по вооруженному нападению и захвату корабельно-катерной группы Военно-морских сил Украины и украинских моряков близ Керченского пролива руководил (и отдавал приказ на открытие огня и захват) непосредственно вице-адмирал Геннадий Медведев, заместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ", – написал он.
Нардеп отметил, что Медведеву среди прочих российских должностных лиц выдвинули подозрение от СБУ и военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Данные группы ИС:
Медведев Геннадий Николаевич, 14 сентября 1959 года рождения;
удостоверение личности моряка RUS 0308635;
служебный паспорт 20 №0308635;
использует легковой автомобиль с госномером Р 197 ОС;
место рождения: Челябинская область, Российская Федерация", – сообщил Тымчук.
Он отметил, что Медведев служил на должностях: заместителя начальника управления – начальника береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; начальника организационно-технического управления департамента береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ и начальника управления пограничной службы ФСБ РФ по Крыму и городу Севастополю.
25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных украинцев минимум трое получили ранения.
ФСБ возбудила против украинских военных уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса РФ. 27-го и 28 ноября "суды" в Керчи и Симферополе приняли решения взять под стражу всех украинских моряков.
Военная прокуратура Южного региона Украины сообщила о подозрении восьмерым военнослужащим РФ, причастным к захвату украинских кораблей, им вменяют статьи Уголовного кодекса "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" и "покушение на умышленное убийство".
США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.
В связи с обострением ситуации возле Керченского пролива 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Порошенко подписал закон 28 ноября.