Ангела Меркель полетит на саммит G20 обычным рейсом 4 30.11.2018, 9:44

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Канцлер Германии отправится в Буэнос-Айрес с пересадкой в Мадриде.

Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит церемонию открытия саммита G20 в Аргентине. Из-за технической неисправности ее самолету пришлось приземлиться вскоре вылета из Берлина, сообщает ВВС.

Представитель Меркель сообщил, что самолет с немецкой делегацией совершил благополучную, но незапланированную посадку в Кельне из-за обнаруженной технической неисправности. Самолет развернулся во время полета над территорией Нидерландов.

В аэропорту Кельна самолет встречали машины экстренных служб

Фото: EPA

Меркель собиралась пересесть в Кельне на резервный самолет, но в ночь на пятницу ее представитель Штеффен Зайберт сообщил, что сделать это не получится из-за трудностей с согласованием графиков движения других правительственных самолетов.

Канцлер и ее делегация в пятницу утром собираются вылететь в Мадрид, где планируют пересесть на обычный рейсовый самолет до Буэнос-Айреса, сообщил Зайберт.

Представитель Меркель отказался комментировать вопрос, какие технические проблемы возникли на борту.

Меркель и члены делегации провели ночь в Бонне

Фото: EPA

Что случилось на борту?

По данным журнала Spiegel, через час после взлета самолет Меркель полностью потерял связь с землей. Пилотам пришлось срочно прервать полет и садиться в аэропорту Кельна, взлетно-посадочная полоса которого сейчас укорочена из-за ремонтных работ.

Из-за посадки в таких условиях у самолета перегрелись тормоза, отмечает издание.

На самолете "Конрад Аденауэр" канцлер Германии совершает государственные визиты

Фото: AFP

В аэропорту самолет встречали машины экстренных служб. Меркель и члены делегации вскоре уехали на автобусе в отель в Бонне.

Это не первый случай, когда у правительственного самолета Airbus A340 "Конрад Аденауэр" возникают подобные проблемы. В октябре ему пришлось прервать полет и приземлиться в Индонезии из-за того, что грызуны испортили электропроводку во время ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка.