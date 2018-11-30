Как независимая журналистка в Беларуси спасла бездомного человека 2 30.11.2018, 9:59

История о милосердии.

Все ближе зима, все сильнее морозы. И все больше людей рискуют не пережить эту зиму. Речь прежде всего о бездомных. Журналисты «Белсата» узнали об истории одного белоруса, который искал и нашел спасение. С помощью Ольги Чайчиц.

Андрей Чудук, бездомный:

«Меня зовут Андрей. Мне 34 года. У меня есть руки, и я каждый день работаю. Но я бездомный. Я сирота, и мне некуда деваться. Ночую на остановках, но не в Минске, потому что гоняет милиция. Вчера я ездил в монастырь Лавришевский. Там не было места. Меня не приняли, и мне пришлось дальше ночевать на остановке».

Лавришевский мужской монастырь. Здесь пишут, что двери всегда открыты для людей, которым нужна помощь. И что принимают не только паломников. Поэтому мы Андрея подвезли сюда. Андрей Чудук рассказывает:

«Я когда еще зашел, там мужчина вышел, или монах, или кто, и говорит: «Сюда без благословения заходить нельзя!» Типа, берите разрешение, чтобы зайти к настоятелю. Как будто я пришел к королю. Попросить хотел помощи. Пришел к духовному человеку, а мне духовный человек говорит, я ему объяснил: документ – есть, регистрации – нет, так и так, детдомовский, деваться некуда, мне жить негде. Он говорит: у нас здесь не дом бездомных, покормить – пожалуйста, и идите с Богом».

Без благословения Андрея приняли в «Доме милосердия» Ордена Матери Терезы в деревне Александровка Щучинского района.

«Правило нашего сообщества – принять любого человека, нежелательного, нелюбимого. Мы не ставим вопрос, какого вероисповедания, для нас каждый – христианин, дитя Божие, поэтому принимаем любого человека. Даем убежище, чтобы они снова обрели человеческое достоинство», – говорит Алексей Щедров, опекун приюта.

Приют существует уже семь лет за счет пожертвований. Алексей Щедров объясняет:

«Помогают, кто чем может – кто едой, кто финансами, какие-то пожертвования делают, кто-то одежду привозит, и так каждый сюда что-то привозит, часть своей любви вкладывает».

Алексей сам лечит, одевает, ухаживает за бездомными. Зимой – во время крепчайших морозов, здесь находят приют до нескольких десятков человек. Тамара Колесникова, постоялица убежища, рассказывает:

«Мы накормлены, спим в тепле. Самое главное, чтобы человек нашел себя и не подал так низко. Главное – поддержка».